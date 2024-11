Hemopa inicia celebrações do Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue

Na manhã desta quinta-feira (14), a Fundação Hemopa, em parceria com instituições como o DNA – Centro de Formação em Enfermagem, Esamaztec, Instituto de Educação Integrada Albert Einstein e SIEPA – Augusto Montenegro, deu início às comemorações alusivas ao Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, celebrado em 25 de novembro. O evento reuniu técnicos de enfermagem e estudantes dessas escolas, com o objetivo de reforçar a importância da atuação desses profissionais na hemoterapia, além de promover um espaço de aprendizado e troca de experiências.

Paulo Bezerra, presidente da Fundação Hemopa, destaca que o início da série de atividades programadas para este mês. “Hoje iniciamos os nossos eventos em comemoração ao Dia Nacional do Doador de Sangue. Começamos com encontros voltados para o tema ‘Vivência e Atuação do Técnico de Enfermagem na Área de Hemoterapia e Hematologia’.”

Ele destacou a importância de envolver alunos que se preparam para atuar em uma área vital para o Hemopa. “Os técnicos de enfermagem são profissionais que trabalham diretamente com nossos pacientes e doadores, contribuindo para melhorar a condução desse serviço tão essencial. É uma troca de experiências entre a Fundação Hemopa e esses estudantes, além de uma forma de colaborarmos com a formação desses futuros profissionais da saúde.”

Juciara Farias, assistente social e gerente de captação de doadores da Fundação Hemopa, ressaltou o caráter educativo do encontro. “Este é um encontro não só para celebrar, mas também para potencializar nossos profissionais e estudantes com conteúdo relevante sobre a doação de sangue. Hoje, eles participam desse momento educacional e, em seguida, realizarão a doação de sangue, demonstrando o desafio de serem tanto profissionais quanto doadores voluntários”, explicou Juciara.

O evento contou ainda com a participação de Daniella Barreto, instrutora de Gestão e Logística do Sest Senat, que abordou o tema “Empregabilidade e Protagonismo Jovem”. Daniella destacou o impacto positivo que ações como esta têm na carreira dos jovens profissionais.

“É um prazer estar compartilhando esse momento com o Hemopa, falando sobre empregabilidade, protagonismo jovem nesse contexto de doação, voluntariado e a importância disso para o currículo. O evento foi muito bem organizado, idealizado por todos, e eu me sinto muito gratificada em ter feito parte deste momento. Essas ações são excelentes para a empregabilidade e a carreira dos jovens, e contem sempre conosco para estar aqui disseminando conhecimento”, afirmou.

A manhã desta quinta-feira, na Fundação Hemopa, foi marcada por palestras, dinâmicas interativas, depoimentos emocionantes e uma ação prática de doação de sangue, promovendo um ambiente de integração e aprendizado.

Sandy Almeida, professora de enfermagem da Esamaztec, levou seus alunos para participar da ação e enfatizou a relevância dessa vivência para a formação dos futuros técnicos. “A gente veio para a ação de hoje para trazer aos nossos alunos essa experiência sobre a importância do técnico de enfermagem aqui dentro da instituição. Essa parte de hemoterapia é essencial para que entendam o impacto do trabalho que realizam e conscientizem outras pessoas”, destacou.



Texto com informações de Beatriz de Nazaré (estagiária)

Fonte: Agência Pará/Foto: Lorene Mata/Gecad/Hemopa