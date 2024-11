Hemopa realiza II Fest Music Doe em para celebrar o Dia do Músico e promover a doação de sangue

A Fundação Hemopa promoveu, neste sábado (23), o II Fest Music Doe: “No ritmo da Doação de Sangue”, em parceria com a Pro Music e artistas locais. O evento, realizado na sede da instituição, celebrou o Dia do Músico com apresentações culturais e reforçou a importância da doação de sangue, aliando cultura e solidariedade. Com artistas regionais como protagonistas, o festival também marcou o início da semana de comemorações do Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado em 25 de novembro.

O presidente da Fundação Hemopa, Paulo Bezerra, destacou a conexão entre arte e solidariedade promovida pelo evento. “Doação de sangue, isso é muito importante para nós. Por esse casamento hoje, esse parabéns para aquelas pessoas que estão aniversariando, desse nosso Fest Music Doe, o segundo, que está acontecendo, onde nós estamos casando a música, a alegria e a vida, que é a doação de sangue, que é salvar vidas. Então, a Fundação Hemopa dá esse pontapé inicial hoje, nessa semana tão importante para nós, na comemoração do 25 de novembro, no Dia Nacional do Doador de Sangue. Isso é uma forma de nós estarmos principalmente agradecendo as pessoas que todos os dias fazem essa colaboração de doar sangue, não só aqui em Belém, mas nas nossas outras unidades no interior do estado e em vários municípios.”

O empreendedor da Pro Music, Moisés Freire, compartilhou como surgiu a parceria que deu origem ao Fest Music Doe. “Ano passado eu fui procurado para dar um apoio para a semana e tal. Aí eu tive a ideia de a gente fazer o Fest Music. Que era comemorar o Dia do Músico dentro do Hemopa. O Dia do Músico foi ontem, mas a gente está comemorando hoje aqui. É uma boa intenção dessa parceria. Ela foi atrás de um apoio e a gente acabou criando um evento dentro do mês do doador nacional. A importância é salvar vidas, né? Eu não posso doar, mas eu tenho um netinho que faz reposição de fatores, é paciente daqui.”

A assistente social da Fundação Hemopa, Betânia Mourão, destacou o papel das parcerias e dos artistas para o sucesso do evento. “Hoje a gente está muito feliz de reunirmos tanta gente importante aqui nesse evento. É o segundo Fest Music. É uma proposta de parceria da Fundação Hemopa com a loja Pro Music, onde o senhor Moisés Freire, empreendedor da loja Pro Music, abraçou essa causa. Já que ele também tem um paciente que faz parte da Fundação, que é um familiar dele, ele foi muito adeso e apoiou nos dando total incentivo para que a gente arrecadasse mais doações de sangue, estimulando os artistas paraenses, aqueles que tocam na noite, que fazem da música um ofício e que possam agregar conosco.”

Ela também apresentou uma novidade desta edição. “Este ano nós fizemos uma nova modalidade, constituímos uma gincana intitulada Músico Campeão na Arte da Doação, onde foi criado um código para cada músico que se inscreveu. Esse músico mobilizou doadores, e no final vamos certificar aquele que realmente contribuiu mais no sentido.”

A representante da TSJ Contact Center, Andréia Miranda, falou sobre a parceria com a Fundação Hemopa e a realização de uma caravana solidária. “Ano passado, recebemos uma sugestão de que estávamos chegando perto do Dia Nacional do Doador de Sangue, e aí sugeriram que a gente poderia fazer uma campanha para doação de sangue. Como a gente presta o serviço do atendimento do Call Center do Hemopa, unimos o útil ao agradável em uma campanha solidária. Ano passado foi a nossa primeira campanha, e este ano já é o segundo, agora parte do calendário de eventos da empresa. A importância é porque, de fato, essa data intensifica a informação para doar sangue, mas a gente compreende que é necessário ter constância no abastecimento do banco de sangue. Quando eu fiz a minha doação e vi minha bolsa, me emocionei.”

O aposentado e aniversariante solidário, Alvir Gonçalves Ledo Filho, também compartilhou sua história inspiradora. “Olha, eu comecei com uma intervenção cirúrgica do meu pai e precisava doar sangue. Eu comecei a doar sangue desde, se não me falha a memória, 82, quando era lá na Travessa Castelo Branco, onde agora é a delegacia. Desde lá, continuei a doar. Diziam pra mim que é vício, eu disse que não. Eu acho que não se torna um vício, porque é uma questão de caridade, amor ao próximo. Já tive amigos e parentes que precisaram, e eu nunca medi esforços para doar. Graças a Deus, toda vez que vim, sempre estive apto para doar.”

Alvir, que fará 69 anos no próximo dia 25, destacou a emoção de participar. “Eu vim hoje porque, segundo me disseram, seria até os 69 anos. E eu vou fazer 69. Eu me sinto bastante feliz doando, só de saber que estou ajudando alguém. Apesar de doar voluntariamente para quem precisar, saber que minha contribuição pode salvar vidas é emocionante.”

O II Fest Music Doe contou ainda com apresentações de artistas regionais, como Marcel, cantor e técnico de enfermagem da Fundação Hemopa, Firmo Cardoso, Cleison Cohen e Eduardo Lopes Braga, além de grandes nomes da música paraense, como Marisa Back e Alba Maria, que emocionaram o público com suas performances. O evento reforçou a conexão entre cultura, solidariedade e saúde pública, destacando a importância da doação de sangue e o impacto de iniciativas como essa para transformar vidas.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação