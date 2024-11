Ex-namorada retira acusações de agressão e difamação contra Jonathan Majors

Majors chegou a ser condenado em dezembro de 2023 por ter agredido a então companheira em março do ano passado. Ele recebeu como sentença cumprir um ano em um programa de reabilitação sobre violência doméstica.

– Grace Jabbari, ex-namorada de Jonathan Majors, retirou as acusações de agressão e difamação feitas contra o ator.

Jabbari retirou as acusações feitas anteriormente após acordo entre os advogados dela e os de Majors. Segundo informações da revista People, ambas as partes envolvidas no processo decidiram que “todas as reivindicações contra o réu na ação são, por meio deste [acordo], rejeitadas com prejuízo”, o que, na prática, significa que o processo não poderá ser reaberto. Os termos exatos do acordo não foram divulgados.

Após o processo movido por Grace, outras supostas vítimas também acionaram a Justiça contra o ator. Vale destacar que, depois das acusações, Jonathan Majors foi demitido do Universo Cinematográfico Marvel -o famoso tinha papel de destaque nas produções da Marvel. Atualmente, ele está noivo da atriz Megan Good.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)