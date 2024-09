Henri Castelli revela início de tratamento para doença crônica

O renomado ator brasileiro Henri Castelli, conhecido por sua atuação em diversas novelas e séries, está passando por um período desafiador em sua vida pessoal. Diagnosticado recentemente com alopecia androgenética, uma forma comum de calvície que afeta milhões de pessoas, Henri também foi submetido a uma cirurgia no joelho devido a um problema na fíbula.

Decidido a enfrentar esses desafios, Henri buscou tratamentos inovadores e confiou sua recuperação a especialistas altamente qualificados. Vamos conhecer mais detalhadamente o tratamento que o ator está seguindo.

Para combater a alopecia androgenética, Henri Castelli iniciou um tratamento que inibe a enzima 5-alfa-redutase. Essa enzima é responsável por transformar a testosterona em diidrotestosterona (DHT), um hormônio que contribui para a queda de cabelo. O tratamento escolhido foi o Sihair, um implante subcutâneo revolucionário.

De acordo com os especialistas, o Sihair é altamente eficaz, com 92% de inibição da enzima, o que o torna um dos tratamentos mais promissores atualmente. Além de sua eficácia impressionante, o implante é totalmente absorvível e tem uma duração de 100 dias no organismo, proporcionando uma solução contínua e prática.

Quais são os Próximos Passos no Tratamento de Henri Castelli?

A próxima fase do tratamento de Henri inclui a entrega de nutrientes essenciais diretamente no couro cabeludo. Essa etapa é realizada com o auxílio do Mesoject, um aparelho de última geração que permite a introdução de vitaminas, minerais e aminoácidos sem a necessidade de agulhas e sem dor.

“Nosso objetivo é oferecer resultados visíveis e garantir que os pacientes saibam que estão recebendo um tratamento científico e tecnologicamente avançado”, afirma o especialista responsável. Esse procedimento visa fortalecer os folículos pilosos e estimular o crescimento de novos fios.

Outras Opções de Tratamento para a Alopecia Androgenética

Além das técnicas adotadas por Henri Castelli, existem várias alternativas para tratar a alopecia androgenética. Algumas das mais comuns incluem:

Medicações orais, como finasterida e dutasterida;

Produtos tópicos, como minoxidil;

Terapias a laser de baixa intensidade;

Transplante capilar.

A escolha do método mais adequado deve ser feita com a orientação de um profissional especializado, levando em conta as particularidades de cada paciente.

Manter o tratamento de forma contínua é crucial para garantir resultados duradouros na luta contra a alopecia androgenética. O Sihair, por exemplo, oferece 100 dias de eficácia, após os quais é essencial continuar com o regime terapêutico para manter os benefícios alcançados.

Henri Castelli enfatiza a importância de seguir todas as etapas do tratamento rigorosamente. “É um processo que exige compromisso, mas os resultados são extremamente gratificantes e valem o esforço”, afirma o ator.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Reprodução/Instagram