Atuação de médicos veterinários da Adepará garantem controle e vigilância agropecuárias

O segundo maior rebanho bovino do país, mais de 26 milhões de cabeças de gado, está em solo paraense, uma responsabilidade enorme para os médicos veterinários que atuam na Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará). São esses profissionais, que estão em campo em diversas regiões do vasto território paraense executando ações que garantem a sanidade dos rebanhos. Esta segunda-feira, 9 de setembro, é dedicada ao Dia do Médico Veterinário.

Enquanto fiscais estaduais agropecuários, os veterinários têm o papel fundamental de impulsionar a produção pecuária, e a atividade de gestão na sede, da Adepará, bem como a produção de pescados e a produção de mel, além de garantir a inspeção de produtos de origem animal e controle de zoonoses.

A Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) é responsável pela política de promoção da sanidade dos rebanhos paraenses (bovinos, bubalinos, suínos, equídeos, aves e criação de abelhas) e pela segurança alimentar da população por meio da inspeção de produtos de origem animal (mel, ovos, carnes, pescados, frango), eles são quase 200 profissionais que exercem essa profissão.

Na função de fiscal estadual agropecuário, os veterinários desenvolvem atividades de gestão de programas sanitários com a prevenção e o controle de doenças dos rebanhos, fiscalização de insumos agropecuários, a fiscalização do trânsito agropecuário e a inspeção de produtos nos laticínios e frigoríficos.

O diretor-geral da Adepará ressalta o papel do profissional para garantir a sanidade do rebanho produzido no Estado. ‘’O médico veterinário tem um papel importantíssimo na atuação da agência, pois ele é o responsável por desenvolver os programas sanitários, tanto dentro das propriedades rurais, como realizar as inspeções sanitárias nas indústrias que processam os produtos de origem animal. Então, com a competência técnica desse profissional, a Adepará consegue Executar a sua função que é da manutenção da garantia, assim como a sanidade da produção, como também da qualidade dos produtos e subprodutos de origem animal que são produzidos e industrializados. Abrindo novos mercados, aumento da produção, assim geração de emprego, geração de renda para o Pará”.

Na área animal da Agência, os veterinários desempenham suas funções em pelo menos dez programas sanitários prioritários para o setor agropecuário do Estado como a saúde das abelhas, sanidade dos suínos e equinos, controle e erradicação da brucelose e tuberculose bovina, Vigilância para a febre aftosa, sanidade avícola, organismos aquáticos, controle da raiva dos herbívoros além de garantir a qualidade dos produtos resultantes dessas atividade.

A partir deste ano, os médicos veterinários, da Adepará, que executam o Serviço Veterinário Oficial no Estado, estão sendo capacitados para atuar no principal programa de rastreabilidade animal do Brasil, que vai identificar individualmente todo o rebanho paraense até dezembro de 2026. Até agora, 90 profissionais da região sudeste do Pará receberam treinamento e foram habilitados para fazer a identificação individual de bovinos e bubalinos em 44 municípios ainda este mês.

Para o médico veterinário e diretor de Defesa e Inspeção Animal, Josinho Santos, explica que é mais uma demanda do setor agropecuário que está sendo abraçada pela Agência, em que os médicos veterinários vão exercer mais uma função muito importante que é a identificação individual do rebanho bovino e bubalino. “É um Programa de Integridade e Desenvolvimento da Pecuária do Pará é importantíssimo para gerar uma confiabilidade na defesa agropecuária, onde a rastreabilidade vai facilitar muito o trabalho de defesa agropecuária e os nossos médicos veterinários vão precisar estar habilitados para dar apoio e orientação ao produtor. E, também na fiscalização que será muito importante para a eficácia dessa política pública”, ressaltou o diretor.

Educação Sanitária – Os veterinários também exercem papel fundamental na disseminação de informações sobre a Defesa Agropecuária quando atuam na Educação Sanitária, levando informação e conhecimento para a população sobre a sanidade animal, a importância de consumir alimentos que foram inspecionados e possuem o selo de inspeção estadual, municipal ou federal e obedeceram as normas higiênico sanitárias no seu processamento.

O trabalho educativo sanitário exercido pelo médico veterinário deve ser visto como precursor das atividades de Defesa e Fiscalização Agropecuária, atuando junto à população, no sentido de que estes entendam os objetivos do trabalho dos profissionais para a promoção e manutenção da saúde animal, bem como da saúde pública.

Em 2024, os veterinários da Adepará já realizaram 5.926 ações educativas em diversos municípios do Pará. Foram palestras, orientações técnicas, reuniões, treinamentos, capacitações, oficinas educativas, Dia de Campo, dentre outras ações.

As ações de defesa sanitária realizadas pelos médicos veterinários da Agência de Defesa envolveram 4.468 cadastros de propriedades com criação de animais; 21.922 vigilâncias realizadas para a manutenção da sanidade do rebanho; 1.597 acompanhamentos de vacinação em propriedades rurais para controle sanitário; 2.735 fiscalizações em revendas agropecuárias com objetivo de fiscalizar os insumos agropecuários; 401 vigilâncias em estabelecimento avícolas garantindo a produção , segurança alimentar e saúde única ; 97 vistorias em salas de diagnóstico para brucelose e tuberculose.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação