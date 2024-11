Homem com vírus HIV é suspeito de estuprar menor dentro de shopping de Belém

Deivison Roberto Tavares Rocha, de 29 anos, está sendo investigado como suspeito de ter estuprado um menor de 12 anos em uma área restrita de um shopping center no centro da capital paraense. Ele, que seria portador do vírus HIV, é visto em imagens do circuito interno de tv do espaço comercial e, por isso, foi detido por uma diligência da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) da Santa Casa. A Polícia Civil divulgou a imagem do suspeito para que, caso haja outras vítimas, essas possam identificá-lo para que as acusações sejam todas anexadas aos autos do inquérito e também, para que as vítimas possam iniciar um tratamento contra o vírus HIV e o desenvolvimento da AIDS.

O caso é apurado pela delegada Danielle Ambrósio, da Deaca, para quem, há a possibilidade de que o suspeito tenha agido da mesma forma com outras vítimas.

Conforme as informações, o garoto de 12 anos, que se fazia acompanhar dos pais, teria ido ao banheiro, onde teria sido abordado por Deivison. Este convenceu o menino a acompanhá-lo até o rol de escadas de fuga em caso de incêndio. A área, que não seria monitorada por câmeras de segurança, então, serviu de palco para os abusos sexuais. Depois, o estuprador teria voltado ao banheiro, trocado de roupa e saído a fim de evitar ser reconhecido entre a multidão que frequenta o logradouro, mas, pelas câmeras, acabou identificado e não demorou muito para que fosse localizado e detido pelas autoridades.

Durante a operação, foram apreendidas as roupas trocadas por Deivison que também tinha medicamentos para o tratamento contra o HIV. Ele confessou, então, ser soropositivo. Segundo a polícia, o crime contra o menor se registrou no dia 31 de outubro, por volta das 19h. Hoje, quinta-feira, 21, pela manhã, ocorreu a detenção do suspeito, que já estava com mandado de prisão preventiva decretada pela Justiça. A prisão ocorreu no trabalho de Deivison, em Ananindeua, na Grande Belém.

Imagem: Reprodução/Polícia Civil do Pará