Homem que tentou sequestrar criança passou a noite em rave

O homem que tentou sequestrar uma criança de 3 anos na manhã da última quarta-feira (20), no bairro do Limão, na Zona Norte de São Paulo, passou toda a noite anterior ao ocorrido em uma rave. A informação foi dada pelo homem que impediu o rapto, que seria amigo do suspeito.

– Esse rapaz [que impediu o sequestro] colaborou bastante. Eles estavam juntos, saíram de uma balada rave, [ficaram] a noite inteira, saíram pela manhã. Ele evitou o crime maior. A Polícia Civil o trata como testemunha – disse o delegado Luiz Eduardo, do 40° DP (Vila Santa Maria).

O homem que tentou sequestrar a criança permanece sob custódia. O caso aconteceu na manhã de quarta-feira (20), feriado da Consciência Negra, e foi registrado por câmeras de segurança de um condomínio na Avenida Nossa Senhora do Ó.

De acordo com as imagens, a babá estava com a criança quando percebeu a aproximação do suspeito, que agiu de maneira estranha. Ele seguiu os dois, tentou segurar a mão do menino e, após resistência da babá, a empurrou no jardim do condomínio e tentou levar a criança à força.

O outro homem, que estava próximo do local do ocorrido, interveio no momento em que o suspeito tentava fugir com o menino. Ele conteve o homem enquanto a babá conseguiu se afastar com a criança. Os dois homens chegaram a brigar no meio da avenida antes de o suspeito desistir da ação.

O amigo chegou a ser detido no dia do crime junto com o suspeito, mas foi liberado após prestar depoimento. Se condenado, o homem que tentou levar a criança pode pegar de oito meses a três anos e três meses de prisão, pois o crime não foi consumado, o que reduz a pena prevista. A investigação continua para determinar as motivações do crime.

Mesmo após ser preso, o homem que tentou sequestrar a criança permaneceu em silêncio quando questionado sobre a motivação do ocorrido.

– Ele não fala nada, ele não tem explicação para o ato que cometeu – completou o delegado Luiz Eduardo.

