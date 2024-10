Hugo Motta vai buscar apoio de Caiado para se eleger na Câmara

Candidato à presidência da Câmara, o líder do Republicanos, Hugo Motta (PB), reúne-se nesta quinta-feira (31) com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), para pedir apoio à eleição no Legislativo, prevista para fevereiro de 2025.

A interlocutores, Motta comunicou que também deve estar com o prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel (União Brasil). Tanto Caiado quanto Mabel já foram deputados e são figuras relevantes no União Brasil, partido liderado por Elmar Nascimento (BA), que até há pouco seria um dos rivais de Motta na disputa na Câmara. Mas, nesta quinta, Elmar decidiu se retirar sua candidatura.

Motta tem dito que fará a visita, porque está “em campanha” e precisa buscar votos. A estratégia passa por dialogar com lideranças do partido fora da Câmara.

O candidato fará uma rápida viagem, para logo estar de volta a Brasília. Pela manhã, ele recebeu o apoio do PCdoB em um anúncio oficial na Câmara.

Ao retornar de Goiás, Motta deve estar com a bancada do PV, que também deve apoiá-lo, assim como os outros partidos da Federação Brasil da Esperança, PT e PCdoB.

*AE

Fonte: Pleno News/ Foto: José Cruz/Agência Brasil