Humorista Ary Toledo morre aos 87 anos

O humorista Ary Toledo, sucesso no rádio e na televisão, morreu neste sábado, 12, aos 87 anos, em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. A informação foi confirmada pela família em postagem nas redes sociais.

“Com profundo pesar, anunciamos o falecimento de Ary Christoni de Toledo, um humorista brilhante que iluminou nossas vidas com seu talento e risadas. Que sua memória continue a trazer sorrisos a todos nós… Sentiremos a sua falta Mestre”, diz a postagem.

O velório de Ary Toledo acontece neste sábado a partir das 14h, no Ossel Memorial, em São Caetano. A cerimônia de despedida será às 19h. Na sequência, ele será cremado. Ainda não há informações se o público terá acesso ao local. O Terra busca contato com a assessoria do humorista.

Natural de Martinópolis, no interior de São Paulo, Ary Toledo nasceu em 22 de agosto de 1937. Ele passou grande parte da infância e da juvente em Ourinhos e mudou para capital aos 22 anos. Foi quando começou a trabalhar como humorista.

Ary Toledo tinha o dom para contar piadas. Ele fez muito sucesso no rádio e na TV, acumulando passagens pela TV Tupi, Record e SBT. Além do trabalho como humorista, ela também era cantor, chegou a gravar alguns discos, e escreveu livros de piadas.

Fonte: Redação Terra/Foto: Divulgação/Globo