IFPA, em parceria com MDA lançam programa Mais Gestão

O Instituto Federal do Pará/IFPA-Campus Santarém, em parceria Ministério Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), promoveram anteontem, sexta-feira, 29, o lançamento do ‘Programa Mais Gestão’, uma iniciativa realizada no âmbito da Incubadora Tecnológica de Cooperativismo e Empreendimentos Solidários – INTECOOPES do Campus Santarém, denominado FORT+, que visa promover e fortalecer as associações, cooperativas e empreendimentos da agricultura familiar no Oeste do Pará.

A programação começou às 8h30, no auditório do IFPA, e contou com a presença de autoridades e convidados, além da apresentação dos vinte Empreendimentos (cooperativas, associações da agricultura familiar ou empreendimentos familiares) selecionados no edital nº 002/2024.

Os empreendimentos selecionados estão localizados nos municípios de Santarém, Belterra, Mojuí dos Campos, Alenquer, Monte Alegre, Oriximiná, Óbidos, Rurópolis, Uruará e Placas. Sendo que Santarém, Óbidos e Rurópolis serão os municípios polos do programa, que conta com equipes técnicas e de capacitação.

A iniciativa marca o início do projeto em municípios do Oeste do Pará e visa fortalecer os empreendimentos produtivos da agricultura familiar, por meio de capacitações, consultorias, assistência técnica e metodologias ativas e inovadoras, e assim garantir sustentabilidade econômica a longo prazo e também contribuir para a segurança nutricional da população.

