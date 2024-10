Igor Normando vence as eleições e já é o prefeito eleito de Belém do Pará

O deputado estadual Igor Normando, do MDB, consagrou-se às 17h31 deste domingo, 27, o prefeito eleito de Belém do Pará, com 56,36 por cento dos votos contra 43,64% do candidato Delegado Eder Mauro Barra, do PL. Foram apuradas 100% das urnas. Os dados foram confirmados pelo Tribunal Regional Eleitoral – TRE e Tribunal Superior Eleitoral – TSE.

O resultado da apuração confirmou as pesquisas divulgadas desde ontem que davam como certa a eleição de Igor Normando como novo prefeito de Belem.

Integrante da Coligação Levanta Belém, formada pelo MDB, PSB, PRD, UNIÃO, PDT, PP, PSD, Cidadania e PSDB, Igor Normando comandará Belém a partir do dia 1º de janeiro de 2025 até 31 de dezembro de 2028, caso não seja reeleito nas eleições municipais daquele ano.

Com 100% dos votos apurados, Igor Normando contava com 421.485 votos contra 326.411 votos do deputado federal Delegado Eder Mauro.

SANTARÉM

A cidade de Santarém, no oeste paraense, região do Baixo Amazonas, teve eleição em segundo turno. Foi eleito, com 51,80% o candidato do MDB, Zé Maria Tapajós, que teve o apoio do governador Helder Barbalho e do atual prefeito municipal, Nélio Aguiar. Ele enfrentou o candidato do PL, JK do Povão, que ficou com 48,20% dos votos.

Tanto em Belém quanto em Santarém, os vencedores da eleição em segundo turno condederão entrevista coletiva ainda neste domingo e, depois, partem para festas. A festa de Igor Normando, o prefeito eleito, será no bairro da Pedreira.

Os candidatos derrotados, Delegado Eder Mauro Barra e Jk do Povão também devem conceder entrevista coletiva à imprensa.