Imagens exibem navio perdido na Antártica há mais de 100 anos

Segredos de um navio perdido durante uma expedição à Antártica realizada por Sir Ernest Shackleton, em 1914, foram revelados por meio de varreduras 3D e fotografias subaquáticas da Falklands Maritime Heritage Trust. As imagens fazem parte do documentário Endurance.

Com 44 metros de comprimento, a embarcação Endurance ficou escondida sob o gelo e as águas geladas do Mar de Weddell por mais de um século. Agora, podemos entender melhor o que aconteceu com o navio e qual o estado dele tanto tempo depois.

CONSERVADO

Embora o mastro e algumas das grades tenham se deteriorado, seções do convés superior parecem muito bem conservadas. Também é possível ver pratos e outras louças espalhadas pelo navio.

Essas imagens e digitalizações 3D foram reveladas como parte de um documentário que estreia em 1º de novembro. A produção seguiu a jornada para descobrir os destroços perdidos do Endurance, em 2022.

O “maior conto de sobrevivência da história da humanidade” também foi uma “história sobre o fracasso”, afirma o locutor de história Dan Snow, produtor executivo do documentário, em um trailer do documentário.

A HISTÓRIA DO NAUFRÁGIO

A tripulação do Endurance pretendia ser a primeira a cruzar o continente antártico a pé, mas o plano não ocorreu como o esperado.

A embarcação partiu da Geórgia do Sul, uma ilha no Oceano Atlântico Sul, em agosto de 1914.

Antes que o navio pudesse chegar à costa da Antártida, ele ficou preso no gelo, deixando 28 pessoas presas no local.

Após 10 meses, o Endurance finalmente afundou, deixando a tripulação com suprimentos limitados e apenas alguns barcos a remo.

Eles conseguiram chegar à desabitada Ilha Elefante, a cerca de 241 quilômetros da costa da Península Antártica, em 1916.

Foram quatro meses para que o resgate da tripulação encalhada ocorresse.

Felizmente, todos sobreviveram.

Fonte Olhar Digital/Imagem: Steve Allen/Shutterstock