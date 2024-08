Clube do Remo derrota o Londrina por 3 a 0 e está perto da classificação à próxima fase da Terceirona

O Clube do Remo fechou sua temporada em jogos pelo Campeonato Brasileiro, Série C, em Belém, com chave de ouro, ao vencer, na tarde deste sábado, 17, o Londrina pelo placar de 3 a 0. Com o resultado, o Leão está em 8º lugar, dentro da zona de classificação, no entanto, precisa secar o Figueirense que enfrenta, no domingo, 18, em casa, o São José, do Rio Grande do Sul, para continuar no G8.

Caso o Figueirense venha a ser derrotado, ainda assim, o Remo terá de continuar vencendo fora de casa para poder passar à próxima fase da Terceirona.

O jogo contra o Londrina se realizou no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, lotado com a torcida Fenômeno Azul. Os gols foram marcados por Ytalo, Diogo Alves e Rodrigo Alves, para delírio dos torcedores, neste que foi considerado o melhor do Leão nesta temporada, agora sob o comando do técnico Rodrigo Santana.

A partida teve a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação, A PROVÍNCIA DO PARÁ On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 52 anos vendendo na esquina da economia, Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, no coração do centro comercial de Belém. As empresas são do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo.

Detalhe: o mesmo São José pelo qual os azulinos devem torcer neste domingo, 18, na partida contra o Figueirense, de Santa Catarina, será o próximo adversário do Remo no próximo sábado, 24, no Estádio Francisco Noveletto, em Porto Alegre-RS, em jogo que valerá pela 18ª rodada do Brasileiro.

O JOGO

Um detalhe observado pela equipe e que não deixou de gerar comentários e gozações: enquanto os jogadores utilizavam o uniforme tradicional do Remo, o Londrina se apresentou com um uniforme parecido com o do Paysandu, maior adversário do Remo no Estado do Pará. No primeiro e segundo tempo, o Clube do Remo entrou no gramado para dominar e dar tranquilidade à sua torcida, não obstante os esforços dos adversários em se manterem na defensiva.

Durante quase todo o jogo, os jogadores remistas apresentaram excelente desempenho, dominando o adversário com facilidade, empurrados pela torcida que foi ao Mangueirão levar toda a sua força para que o Leão saísse dali com a vitória e três pontos conquistados, o que acabou acontecendo.

Agora, é torcer pelos resultados e suas combinações, e pelo desempenho do time nas próximas partidas.

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo