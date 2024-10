Indicado por Lula ao BC, Gabriel Galípolo é sabatinado no Senado

O Senado iniciou por volta das 10h30 desta terça-feira (8) a sabatina de Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ser o próximo presidente do Banco Central. A expectativa é que a indicação seja votada no Plenário da Casa do Congresso ainda nesta terça.

Após passar pela sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), que deve ocorrer ao longo do dia, ele precisará ser aprovado pela maioria do colegiado para, então, passar pelo crivo do Plenário do Senado, que tem sessão a partir das 16h. É esperado que Galípolo seja aprovado tanto na CAE quanto no Plenário.

A última sabatina de um indicado à presidência do BC foi em 2019, quando Roberto Campos Neto havia sido indicado pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL). A audiência na CAE durou mais de cinco horas à época.

Nesta segunda-feira (7), Galípolo se reuniu com o presidente Lula, acompanhado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Também visitou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), junto de Haddad e do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT).

O principal ponto de atenção em sua sabatina será sobre a possível interferência de Lula em relação à taxa básica de juros (Selic) e a influência que o chefe do Executivo federal terá em relação a Galípolo para cobrar mudanças na política monetária do BC.

