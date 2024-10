Surto de bactéria ligada a lanche do McDonald’s deixa um morto

O McDonald’s virou alvo de investigação do CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos) após um cliente morrer e outras dezenas ficarem doentes por terem comido hambúrgueres supostamente infectados pela bactéria E. coli. Todas as vítimas ingeriram o chamado “Quarterão com Queijo”, um dos sanduíches mais populares da rede de fast food.

De acordo com informações da CNN, a vítima fatal trata-se de um idoso de idade não revelada, que acabou por desenvolver a síndrome hemolítico-urêmica após comer o lanche. Doença grave, ela é caracterizada por uma anemia hemolítica microangiopática aguda, insuficiência renal e trombocitopenia. Seu principal sintoma é diarreia, geralmente com sangue.

Além do idoso em questão, mais 49 pessoas ficaram doentes. A maioria é residente dos estados do Colorado e Nebraska. Contudo, o CDC destaca que o número de infectados é provavelmente maior do que o registrado até o momento.

– O número real de pessoas doentes neste surto é provavelmente muito maior do que o número relatado, e o surto pode não estar limitado aos estados com doenças conhecidas. Isso ocorre porque muitas pessoas se recuperam sem cuidados médicos e não são testadas para E. coli – disse o órgão regulador.

Ainda não se sabe qual ingrediente pode estar contaminado, contudo, o McDonald’s decidiu retirar temporariamente do cardápio as cebolas em tiras e carnes de 113 gramas, que são utilizadas na preparação do Quarterão. A medida foi aplicada em 10 estados do país.

– As descobertas iniciais da investigação indicam que um subconjunto de doenças pode estar relacionado às cebolas fatiadas usadas no Quarterão e adquiridas de um único fornecedor que atende a três centros de distribuição – afirmou Cesar Piña, diretor de cadeia de suprimentos do McDonald‘s na América do Norte.

Entre os principais sintomas causados pela infecção por E. coli estão diarreia, vômito, desidratação, tontura e febre acima de 39 °C. Eles costumam a aparecer até quatro dias depois do contato com a bactéria. O tratamento é geralmente feito por meio de antibióticos.

