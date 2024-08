Ceasa promove ação social dedicada aos pais na noite de amanhã, quarta, 21

A Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa) realizará nesta squarta-feira, 21, a partir das 21h, mais uma Ação Social voltada ao público do entreposto: permissionários, funcionários, caminhoneiros, catadores (carapirás) e clientes. Na oportunidade, serão oferecidos serviços de saúde (vacinação, consultas e testes rápidos), beleza e estética (design de sobrancelhas, massoterapia, corte de cabelo, etc.), jurídico e cidadania (emissão de documentos e balcão de direitos), distribuição de chope, sopão, água mineral e brindes do projeto

“Cozinha Escola’ para os pais permissionários, dentre outros.

De acordo com o presidente do órgão, Raimundo Santos Júnior, a Ceasa escolhe uma temática para realizar as ações. “Neste mês de agosto, que é dedicado aos pais, estaremos novamente no horário de funcionamento do nosso mercado da Ceasa para levar atendimento ao nosso público. Tanto os consumidores que aqui vêm fazer suas compras quanto os que aqui trabalham e muitas vezes não têm tempo para buscar esses serviços”, explica.

O evento é uma parceria entre a Ceasa, Defensoria Pública do Estado, Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), Secretaria de Articulação e Cidadania (Seac), Delegacia Geral da Polícia Civil, Cosanpa, Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Studio Jaila Torres, além de outros profissionais liberais e instituições.

Imagens: Príscyla Moura