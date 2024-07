JK e José Maria Tapajós lideram para a Prefeitura de Santarém, diz o Instituto DOXA

Foi publicada nesta terça-feira, 09, pelo Instituto DOXA, a segunda pesquisa registrada sobre o cenário eleitoral de Santarém, município da região do Baixo Amazonas, oeste paraense, terceira maior cidade do Estado do Pará. Seis pré-candidatos foram testados. Desses dois se destacam: JK do Povão (PL) e José Maria Tapajós (MDB). Em se tratando de votos válidos, que é como a justiça eleitoral trabalha os votos, o atual vereador JK do Povão se destaca em primeiro lugar com 53,7% dos votos válidos. Em segundo lugar vem José Maria Tapajós com 30,1%. A somatória dos votos válidos de José Maria e dos demais pré-candidatos chega a 46,3%. Com esses números, JK seria eleito no primeiro turno.

Foram entrevistados 400 eleitores no período de 04 a 07 de julho de 2024, nas zona urbana e rural. A pesquisa está registrada no T.R.E sob nº PA-04444/2024. A margem de erro é de 4.9 pontos percentuais para mais ou para menos do resultado encontrado na pesquisa. Além das questões eleitorais, foram avaliados os governos de Nélio Aguiar, Helder Barbalho e Lula.

Na questão espontânea, em que não se apresentam os nomes dos pré-candidatos, os números da pesquisa mostram, ainda, um quadro eleitoral muito aberto. Os votos flutuantes (somatória de brancos, nulos e indecisos), aparecem com índice alto, 78,3%. Quanto aos nomes citados, o vereador JK do Povão (PL), aparece na frente com 11,2%. O segundo colocado é o ex-deputado estadual José Maria Tapajós (MDB), que vem com 7,2%. Maria do Carmo (PT), 0,5%; Hugo Diniz (PSDB), 0,2% e Izabel Salles (PSOL), 0,2%.

ESTIMULADA

Na questão estimulada, em que se apresentam os nomes dos pré-candidatos aos entrevistados, o vereador JK do Povão (PL), vai para 44,0%. O segundo colocado é o ex-deputado estadual, José Maria Tapajós (MDB), que alcançou 24,7%. Jardel Guimarães (SD) é o terceiro colocado, vindo com 6,4%. Hugo Diniz (PSDB) obteve 2,7%. Izabel Sales (PSOL) aparece com 2,7%; e Feliciano Braga (NOVO) vem com 1,5%. Os votos brancos, nulos e indecisos somam 18,1%.

LIDERANÇA

Quando se trata de votos válidos, isto é, os votos nominais, excluindo brancos, nulos e indecisos, o vereador JK vai para 53,7% dos votos válidos. Esse índice lhe garantiria a eleição em primeiro turno, caso a eleição se realizasse hoje. José Maria Tapajós ficaria com 30,1%. Jardel Guimarães emplacaria 7,8%. Hugo Diniz atingiria 3,3%, empatado com Izabel Sales, que obteve o mesmo percentual, 3,3%. Feliciano, do NOVO, alcançaria apenas 1,8%.

REJEIÇÃO

Quando se trata de rejeição, há um número significativo de eleitores que não rejeitam nenhum dos pré-candidatos, somando 53,1%. José Maria Tapajós aparece como o mais rejeitado, somando 20,2%. JK do Povão vem com 9,7% de rejeição. Jardel Guimarães vem com 7,5%. A pré-candidata do PSOL, Izabel Sales, tem rejeição de 5,0%. Feliciano Braga é rejeitado por 1,2%. Hugo Diniz é o menos rejeitado, aparecendo com 1,0%.

NÉLIO AGUIAR

O governo de Nélio Aguiar está sendo aprovado por 70,8 dos eleitores de Santarém; enquanto sua desaprovação chega a 25,7%. Outros 3,5% não se manifestaram.

HELDER

Por outro lado, o governo Helder Barbalho tem aprovação de 72,1% dos eleitores de Santarém. Sua desaprovação chega a 21,9%. Outros 6,0% não se manifestaram.

LULA

Por sua vez o governo do presidente Lula tem desaprovação de 46,9%; a aprovação é de 46,6%. Outros 6,5% não quiseram se manifestar.

Imagem: Divulgação