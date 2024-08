Joaquin Phoenix, ator de Coringa, abandona filme por cenas homossexuais

Joaquin Phoenix, conhecido por seu papel como protagonista no filme Coringa (2019), tomou uma decisão inesperada ao abandonar um novo projeto cinematográfico apenas cinco dias antes do início das filmagens. A produção, dirigida por Todd Haynes, enfrenta agora a possibilidade de ser cancelada devido à ausência do ator principal.

O longa-metragem, que ainda não possui título, foi anunciado como um romance gay ambientado na década de 1930 em Los Angeles. A iniciativa foi baseada nas ideias de Phoenix, que colaborou estreitamente no desenvolvimento do roteiro.

Abandono do projeto

Segundo informações divulgadas pela Variety, Joaquin Phoenix teria deixado o projeto por estar receoso com o teor sexual das cenas previstas no roteiro. A produção já havia sido vendida para distribuidoras internacionais antes mesmo do início das filmagens, aumentando o impacto de sua saída.

O ator Danny Ramirez, conhecido por seus papéis em Top Gun: Maverick (2022) e no futuro Capitão América: Admirável Mundo Novo (2025), foi escalado para contracenar com Phoenix como seu par romântico.

Declarações do diretor Todd Haynes

Em entrevista concedida à IndieWire durante o festival de Cannes, o diretor Todd Haynes comentou sobre o projeto e a parceria com Joaquin Phoenix: “O próximo filme é um longa que é um roteiro original que desenvolvi com Joaquin Phoenix com base em alguns pensamentos e ideias que ele me trouxe”.

Haynes também revelou que Phoenix foi creditado como roteirista da produção. “Basicamente, escrevemos com ele como roteirista. Eu, Jon Raymond e Joaquin dividimos os créditos da história. E esperamos filmá-lo no início do próximo ano”, explicou o diretor.

Impacto na produção cinematográfica

A saída de Joaquin Phoenix representa um grande desafio para a produção, que já estava em fase avançada de preparo. A história de amor gay, ambientada em Los Angeles nos anos 1930, tinha tudo para ser um marco importante na carreira do ator e na filmografia de Todd Haynes.

O filme já havia sido vendido para distribuidoras internacionais, o que aumenta a pressão para encontrar uma solução que não comprometa o futuro da produção. No entanto, sem a participação de Phoenix, a continuidade do projeto permanece incerta.

Próximos passos para Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix também está envolvido no filme Coringa: Delírio a Dois

, onde atua ao lado da cantora e atriz Lady Gaga. O título terá sua estreia nos cinemas brasileiros em 3 de outubro de 2024.

A trama revela como os personagens interpretados pelos vencedores do Oscar se conheceram na prisão e iniciaram um relacionamento amoroso.

Com a saída de Joaquin Phoenix do projeto com Todd Haynes, resta aos fãs aguardarem suas próximas aparições cinematográficas, que certamente continuam a trazer performances memoráveis.

