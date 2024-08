Educação pública de qualidade abre portas para concretizar sonhos

A rede estadual de ensino do Pará vem recebendo um grande volume de investimentos para oferecer educação de qualidade a milhares de estudantes. O resultado é percebido nas trajetórias escolares de crianças, jovens e adultos, que nas unidades estaduais têm a oportunidade de sonhar e alcançar objetivos por meio do estudo.

Neste domingo (11) é celebrado o Dia do Estudante, data para lembrar a importância da garantia do direito constitucional à educação. A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) destaca histórias que atestam os resultados alcançados pelo governo do Estado, protagonizadas por estudantes que demonstram na prática como é fundamental o acesso a uma educação pública de qualidade.

“Nesse dia tão importante para a educação, reforço nosso compromisso em realizar políticas públicas focadas sempre nos estudantes. Sem eles, a escola não existiria, e todo o nosso trabalho deixaria de fazer sentido. Então, hoje é um dia muito especial para relembrarmos e reforçarmos nossa atividade-fim como profissionais da educação. Que lutemos cada dia mais por uma educação pública de qualidade e cheia de oportunidades para nossos estudantes. A geração do futuro e a geração do agora; precisamos fazer a diferença no hoje. Obrigado pela dedicação de todos os profissionais da rede e dos estudantes no dia a dia. Seguimos juntos para tornar o Pará referência em educação”, disse Rossieli Soares, secretário de Estado de Educação.

Dedicação – Em Abaetetuba, município da Região de Integração Tocantins, a estudante Tiffany Amoras cursa o 2º ano do ensino médio na Escola Estadual Irmã Stella Maria, e diz manter um “amor genuíno” pelo aprendizado desde 3 anos de idade, quando iniciou sua trajetória escolar. Todos os dias, ela se desloca da zona rural, onde mora, até a sede municipal para alcançar o sonho de cursar a faculdade de Direito, e assim proporcionar uma vida melhor para sua família. Tiffany também conta com o incentivo de seus familiares e professores, que considera sua inspiração.

Na Escola Estadual Irmã Stella Maria, Tiffany recebe um ensino orientado, o que a levou a participar do Clube de Direito, onde aprende sobre leis, direitos e deveres do cidadão, além de exercitar a elaboração de redação com temáticas abordadas em sala de aula.

“A minha escola me proporciona, além de conhecimento, o incentivo e inspiração que preciso para enfrentar todos os desafios. Mantenho-me assídua nas aulas. Cada etapa dessa trajetória me enche de orgulho, e agora estou mais empenhada do que nunca. Meu objetivo é passar no vestibular e seguir a carreira de Direito. A minha família é o real motivo por eu ter tanto amor aos meus estudos. Desde pequena me fizeram ter gosto pela leitura. Meus pais, com certeza, são minha maior inspiração, a cada dia me mostrando que o esforço e a dedicação sempre recompensam. Não sei o que seria de mim sem o exemplo deles em minha vida”, relata Tiffany.

Valorização – João Paulo de Medeiros, estudante do 3º ano do ensino médio na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Instituto Bom Pastor, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém (RMB), é outro exemplo de dedicação. Ele se destacou como o estudante com melhor rendimento em sala de aula, e foi contemplado com a bonificação de R$ 10 mil, por meio do Programa “Bora Estudar”, implantado pelo governo do Estado, via Seduc. Ele representa milhares de estudantes da rede estadual que veem na educação a oportunidade de melhoria de vida, e cujo empenho é reconhecido pelo governo.

O cheque de R$ 10 mil foi uma das recompensas pela dedicação ao aprendizado. A meta, agora, é alcançar a carreira profissional nas áreas de educação e pesquisa.

“Desde criança meus pais me incentivam a estudar para conquistar um futuro próspero. Do 9° ano até o momento, o meu desempenho escolar continuou melhorando constantemente. Acredito que esse aumento de desempenho foi graças ao apoio da equipe escolar, sobretudo dos professores. Certamente, a minha família e os professores, que eu os considero como a minha segunda família, são minha maior inspiração! Os professores nos apoiam de todas as formas e, com isso, desenvolvi um carinho enorme por eles. De fato, isso se demonstra pela profissão que almejo seguir, a de professor de Química, sendo uma homenagem às minhas queridas professoras de Química: Nazaré Alves e Susana Lima. Ademais, almejo ter independência financeira e ajudar minha família”, relata João Paulo.

Sobre o ambiente proporcionado aos estudantes pela equipe escolar, a diretora da Escola Estadual Instituto Bom Pastor, Laida Lopes, diz que é “extremamente apaixonada por essa escola porque o que o João Paulo falou é verdade. Nós temos a fala ‘somos uma família’, e quem tem família tem para onde voltar. Nós temos uma postura de escola acolhedora. Ouvir a fala de um aluno como o João é compreendermos que estamos trabalhando com uma educação com equidade, que faz com que o aluno possa ainda ter o sonho de se manter nessa missão diária, de poder proporcionar a todos uma educação que seja libertadora, emancipadora, dialógica, que vá além simplesmente dessa escola, mas que possa ser reflexo de uma sociedade melhor. A nossa escola tem essa grande missão. Ano que vem fará 10 anos que estou nessa escola, e só tenho a dizer: gratidão”.

Incentivo do Estado – O Governo do Pará, por meio da Seduc, desenvolve políticas públicas que incentivam e garantem oportunidades na trajetória dos estudantes, como os programas “Alfabetiza Pará” e “Bora Estudar”, além de investir em obras de infraestrutura nas unidades de ensino, via programaa “Dinheiro na Escola Paraense (Prodep)” e “Creches por Todo o Pará”.

A Seduc também ampliou neste ano a carga horária de ensino da rede estadual, de 1.800 para 2.400 horas. Um aumento de 100% no tempo de aulas em diversas disciplinas, como História, Biologia, Química, Física e Geografia, além de garantir a oferta de Língua Inglesa, Educação Física, Filosofia, Sociologia e o novo componente curricular de Educação Ambiental, Sustentabilidade e Clima.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação