Jovem escritor do Projeto Inclusão da UsiPaz Jurunas/Condor realiza sessão de autógrafos na Feira do Livro

O Jovem escritor paraense Italo Castro participou, neste sábado, 24, de uma sessão de autógrafos que marcou o lançamento do livro “Duo: Escritos”. A obra, em parceria com a escritora Liana Reis, foi lançada na 27ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, que acontece até amanhã, domingo, 25, em Belém.

Diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Italo, de 21 anos, é um dos jovens atendidos pelo Projeto Inclusão, realizado na Usina da Paz Jurunas/Condor, em Belém. O programa promove uma série de atividades educativas e tecnológicas com o objetivo de atender, qualificar e estimular o aprendizado de alunos neurodivergentes e seus familiares.

O projeto foi uma das portas de entrada para que Italo pudesse se aprofundar no mundo da literatura e, hoje, ele já possui uma série de obras escritas. “A experiência da literatura é completamente fantástica, pois incentiva a cultura e o fomento da escrita. Agradeço à Usina da Paz e ao Governo do Estado por essa oportunidade”, declarou.

Projeto Inclusão – Idealizado pela Usina da Paz Jurunas/Condor, o projeto possui cerca de 300 famílias cadastradas como responsáveis ou cuidadoras de pessoas com deficiência. O trabalho oferece atividades esportivas, educativas e de capacitação para estimular o aprendizado e o desenvolvimento de crianças, adolescentes e adultos atípicos.

A coordenadora do Projeto, Rosenilde Fonseca Santos, explica que o trabalho também conta com avaliações feitas por uma equipe multidisciplinar, composta por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos e psicopedagogos.

“Temos um laboratório de informática somente para a inclusão no mundo digital, que atende crianças de 8 a 12 anos, além de trabalhos de capacitação para jovem aprendiz e primeiro emprego”, concluiu a coordenadora.

Para a Secretária de Articulação da Cidadania, Elieth de Fátima Braga, “o espaço de inclusão é uma oportunidade para que as famílias atípicas também possam ser assistidas pela Usina da Paz. É um belíssimo trabalho e um avanço no atendimento especializado”, declarou a secretária.

Serviço – Para participar do Projeto Inclusão, os interessados devem passar por uma triagem. Os atendimentos são feitos na própria Usina da Paz Jurunas/Condor, localizada na Travessa Quintino Bocaiúva, entre a Avenida Bernardo Sayão e Travessa Honório José dos Santos, em frente à UPA do Jurunas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h.

