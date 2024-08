Julián Álvarez perto de deixar o Manchester City em negócio de quase R$ 600 Milhões

O atacante argentino Julián Álvarez pode estar prestes a deixar o Manchester City para se juntar ao Atlético de Madrid, em uma das maiores transferências da história do clube inglês. Segundo fontes da ESPN, apenas alguns detalhes separam o jogador do clube espanhol, com um negócio que pode alcançar a marca de 90 milhões de euros, aproximadamente R$ 562 milhões.

Inicialmente, o Atlético de Madrid desembolsará 75 milhões de euros (R$ 468,5 milhões), mas o valor total pode aumentar dependendo de algumas variáveis. Esta transferência não só seria a maior venda da história do Manchester City, mas também a segunda maior contratação do Atlético, atrás somente de João Félix, contratado por 127 milhões de euros alguns anos atrás.

Por que Julián Álvarez está de saída do Manchester City?

Apesar de seus bons números com 36 gols em 103 partidas, Julián Álvarez enfrentou dificuldades para encontrar espaço no Manchester City devido à forte concorrência com Erling Haaland. A imprensa inglesa já havia relatado que Álvarez estaria interessado em buscar novas oportunidades, pois sua perspectiva de tempo de jogo no City era limitada.

O que o Atlético de Madrid espera com a chegada de Julián Álvarez?

Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, demonstrou grande entusiasmo com a possível chegada de Julián Álvarez. Depois da saída de Álvaro Morata para o Milan, o clube espanhol precisava de um substituto à altura, e Álvarez parece ser o jogador ideal para preencher essa vaga. Junto de Antoine Griezmann, o atacante argentino formaria um duo de ataque promissor.

Como Julián Álvarez se destaca em sua carreira?

Aos 24 anos, Julián Álvarez já possui uma carreira repleta de conquistas. Ele venceu praticamente todos os torneios que disputou com as camisas do Manchester City, do River Plate e também da seleção argentina. Esse histórico de vitórias e títulos dá a Álvarez uma mística que o torna uma aposta certeira para o Atlético de Madrid.

Outras contratações do Atlético de Madrid

Além de Álvarez, o Atlético de Madrid também contratou Alexander Sorloth, que se destacou na última temporada pelo Villarreal. No entanto, a expectativa é que Julián Álvarez chegue com status de titular, sendo a principal aposta do time para a temporada, devido aos seus números e à sua pouca idade.

Resumo da Transferência de Julián Álvarez: