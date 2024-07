Kamala Harris agradece apoio de Joe Biden e diz que conquistará indicação do partido

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, disse em uma declaração que está “honrada” em receber o apoio do presidente Joe Biden para que seja a indicada do Partido Democrata para disputar as eleições presidenciais de 2024.

“Estou honrada em ter o apoio do presidente e minha intenção é conquistar esta nomeação”, ressaltou.

A declaração foi emitida pela campanha do Partido Democrata.

Mais cedo neste domingo, Joe Biden anunciou que desistiu da candidatura à reeleição.

TRUMP

Minutos depois de o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciar que desistiu da corrida pela reeleição, o ex-presidente e candidato republicano Donald Trump afirmou à CNN que será “mais fácil” derrotar a vice-presidente Kamala Harris caso ela assuma a candidatura democrata.

Apesar da afirmação do ex-presidente, ainda não está claro se Kamala Harris, de fato, irá assumir a candidatura no lugar de Biden.

O republicano disse ainda que Biden é “de longe, o pior presidente da história” dos Estados Unidos.

Imagem: Reprodução/Fonte: CNN Brasil