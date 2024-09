Kate Middleton tenta amenizar ‘tensão’ com príncipe Harry e toma decisão surpreendente

O príncipe Harry celebrou seu 40º aniversário no dia 15 de setembro e, apesar de seu afastamento recente, recebeu surpresas calorosas da família real. Os votos vieram do Palácio de Buckingham e Kensington, acompanhados de uma ligação especial da cunhada Kate Middleton, conforme relatou uma fonte à revista britânica Bella.

Mesmo com a distância que Harry mantém da família real após sua mudança para os Estados Unidos, gestos de carinho não faltaram nessa data especial. A atitude mais marcante veio de Kate Middleton, que assumiu um papel central na reaproximação entre Harry e seus parentes.

De acordo com informações do Independent, Kate Middleton teve um papel fundamental nos votos de aniversário dirigidos a Harry. A princesa, ao notar “sinais preocupantes” no relacionamento da família, decidiu tomar a iniciativa. Após enfrentar e vencer uma batalha contra o câncer, Kate sentiu que não era momento para ressentimentos e resolveu agir para restabelecer laços.

Quais foram as ações de Kate para fortalecer os laços familiares?

Conforme revelado por uma fonte próxima à família real, Kate foi uma verdadeira força motriz por trás das mensagens de aniversário de Harry nesses 40 anos. “Kate foi a força por trás dos desejos de aniversário de Harry, pois ela lentamente cumpre sua promessa de restaurar algum tipo de paz e perdão entre o membro da realeza afastado e sua família antes que seja tarde demais”, relatou a fonte à revista Bella.

Qual foi a reação de Harry?

Embora não sejam conhecidos detalhes específicos sobre a reação de Harry, o contexto sugere que o príncipe ficou tocado pelos gestos de afeto de sua família. A ligação carinhosa de Kate em seu aniversário simboliza um passo importante para reduzir as tensões e retomar, gradualmente, o contato.

A importância desse gesto coletivo vai além de um mero cumprimento de aniversário e aponta para uma possível reconciliação. A família real, por meio das ações de Kate, parece estar tentando superar as divisões passadas e abrir um caminho para futuras interações mais harmoniosas.

Como Boris Johnson se envolveu na história de Harry?

Outro detalhe interessante nessa narrativa é a revelação feita por Boris Johnson, ex-primeiro ministro britânico. Em seu livro de memórias, Johnson menciona que a família real lhe pediu para impedir que Harry deixasse o Reino Unido em 2020. Este pedido, no entanto, não foi atendido, resultando na mudança de Harry para os Estados Unidos com sua esposa Meghan Markle.

