Loja pega fogo no centro comercial de Santarém. Prefeitura e Bombeiros agiram rápido.

Um incêndio de médias proporções atingiu uma loja no Centro Comercial, na noite da última sexta-feira, 06, em Santarém no oeste do Pará, região do Baixo Amazonas. Felizmente, não houve registro de feridos. Graças à rápida ação do Corpo de Bombeiros e ao apoio imediato prestado pelas equipes da Prefeitura, o incêndio foi controlado com eficiência.

Assim que a ocorrência foi identificada, a Prefeitura mobilizou três equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu, que permaneceram de prontidão para qualquer eventualidade.

Caminhões-pipa com mais e 35 mil litros de água foram disponibilizados para reforçar o combate às chamas, garantindo que a situação fosse resolvida com segurança e agilidade pelos competentes bombeiros.

Durante o incidente, alguns transeuntes, que estavam no local devido ao desfile de Sete de Setembro, precisaram de atendimento devido à inalação de fumaça. Todos foram encaminhados ao Pronto Socorro Municipal, receberam os devidos cuidados e já foram liberados.

A Prefeitura parabeniza o Corpo de Bombeiros pela pronta resposta e agradece o empenho das equipes de socorro e demais envolvidos. A segurança da população de Santarém é nossa prioridade, e medidas rápidas e eficazes continuarão a ser tomadas sempre que necessário.

Imagem: Agência Santarém