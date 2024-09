Transferência para o Corinthians impede jogar na Seleção? Técnico se pronuncia

Memphis Depay, atualmente com 30 anos, está prestes a se juntar às fileiras do Corinthians após não renovar seu contrato com o Atlético de Madrid. Esta transferência surpreendente tem gerado inúmeras discussões quanto ao impacto que poderá ter em suas convocações para a seleção da Holanda. Ronald Koeman, técnico dos holandeses, comentou sobre o assunto após a goleada de 5 a 2 contra a Bósnia pela Uefa Nations League.

Em entrevista ao canal holandês NOS Sport, Koeman foi questionado se Depay continuaria a ser convocado para a seleção holandesa após sua transferência para o Brasil. A pergunta surgiu porque Koeman afirmou anteriormente que não chamaria mais Steven Bergwijn, que se transferiu para o Al Ittihad, da Arábia Saudita. Apesar das dúvidas, Koeman pareceu otimista, dizendo que precisa ser mais cauteloso ao comentar sobre transferências.

Impacto da Transferência de Memphis Depay no Corinthians

A chegada de Memphis Depay ao Corinthians é um evento significativo tanto para o clube quanto para o jogador. Ronald Koeman reconheceu que Depay segue “ganhando pontos” com ele devido à sua atitude e presença nas tribunas do Philips Stadion durante a vitória da Holanda sobre a Bósnia. Este comportamento mostra que Depay ainda está comprometido com a seleção.

Depay Continuará a Ser Convocado para a Seleção da Holanda?

Koeman deixou claro que a titularidade de Depay na seleção será desafiadora devido à necessidade de preparo físico e tempo de jogo. “Será difícil para ele voltar ao time titular. Para isso, você também precisa se preparar fisicamente e jogar. Veremos como será,” disse Koeman, referindo-se ao tempo em que Depay esteve afastado dos gramados.

Quem é Memphis Depay?

Memphis Depay é o segundo maior goleador da história da seleção holandesa, com 46 gols, ficando atrás de Robin van Persie, que possui 50 gols. Depay foi titular na última Eurocopa, em julho de 2021, seu último jogo oficial antes de assinar com o Corinthians. A carreira de Depay inclui passagens pelo PSV, Lyon, Manchester United e Barcelona.

O Que Esperar de Depay no Corinthians?

O contrato entre Depay e o Corinthians terá duração de dois anos, com um salário de aproximadamente R$ 3,5 milhões por mês. Este valor inclui um pacote de receitas que abrange salário, luvas, bonificações e ações de marketing. A Esportes da Sorte, patrocinadora máster do Timão, destinará R$ 57 milhões para o contrato, enquanto o restante será coberto pelo clube.

Próximos jogos do Corinthians: Juventude (C) – 11/09, 21h (de Brasília) – Copa do Brasil Botafogo (F) – 14/09, 21h (de Brasília) – Brasileirão Fortaleza (F) – 17/09, 21h30 (de Brasília) – CONMEBOL Sul-Americana



Memphis Depay e o Futuro na Seleção

A transferência para o Corinthians pode ser vista como uma oportunidade para Depay revitalizar sua carreira e, possivelmente, garantir mais convocações para a seleção. Koeman demonstrou que, apesar das reservas, continua de olho no atacante, considerando especialmente a importância histórica e o talento comprovado de Depay.

Resta-nos aguardar para ver como Memphizinho se sairá no Timão e se conseguirá manter-se relevante na seleção holandesa. De uma coisa podemos ter certeza, a presença do holandês no futebol brasileiro adiciona um tempero extra ao Brasileirão.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto:AFP