Lula completa 79 anos e se torna o mais velho na Presidência

Neste domingo (27), Lula (PT) completa 79 anos de idade. Ele se torna o presidente brasileiro mais velho no cargo, ultrapassando Michel Temer (MDB), que deixou a cadeira aos 78 anos.

Ao terminar o mandato em 2026, Lula terá 81 anos e a candidatura à reeleição não está descartada. As informações são da CNN.

Nos Estados Unidos, o atual presidente, Joe Biden, tem 81 anos e decidiu desistir de uma possível reeleição neste ano depois de questionamentos sobre sua capacidade cognitiva.

Nas redes sociais, o petista foi parabenizado pela primeira-dama Janja e por ministros do governo.

Neste final de semana, ele desistiu de ir para São Paulo, onde participaria dos últimos atos de campanha de seu candidato a prefeito da capital paulista, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP). A desistência teria ocorrido por conta do processo de recuperação do chefe do Executivo em razão do acidente doméstico que ele sofreu no último sábado (19).

Fonte: Pleno News/ Foto: José Cruz/Agência Brasil