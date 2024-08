Lula processa Pablo Marçal por acusações de desvio; entenda o caso

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acionou judicialmente o empresário Pablo Marçal, solicitando explicações sobre ofensas e acusações feitas durante uma entrevista. A ação foi inicialmente divulgada pela coluna da jornalista Bela Megale, do jornal O Globo. A ofensiva jurídica foi movida pela Advocacia-Geral da União (AGU) à Justiça Federal de São Paulo.

De acordo com a AGU, Lula pede que Marçal explique suas declarações feitas na sabatina da Globonews, na segunda-feira (26). A instituição argumenta que há indícios de difamação e crimes contra a honra do presidente Lula por parte do empresário , o que motivou a interpelação judicial.

Declarações questionadas por Lula

Na sua interpelação, a AGU destaca que Pablo Marçal fez repetidas e deliberadas referências a Lula, mesmo quando as perguntas não se relacionavam diretamente ao presidente. Entre as declarações questionadas, está a afirmação de Marçal de que Lula teria “desviado mais de um trilhão com a quadrilha que ele tinha”.

Outra declaração polêmica mencionada na ação foi a sugestão de Marçal de que, se fosse necessário, ele afastaria Lula para investigar as circunstâncias de sua “descondenação”. Essas alegações, segundo a AGU, precisam ser esclarecidas de forma adequada devido à sua gravidade.

O que Marçal disse sobre a administração de Lula?

Pablo Marçal durante a entrevista também fez outras acusações graves contra a administração de Lula. Ele insinuou que o presidente estava envolvido em esquemas de corrupção de elevada magnitude. Essas declarações foram vistas pela AGU como imputações sérias e prejudiciais à honra de Lula, e a peça judicial solicita esclarecimentos urgentes.

A AGU sublinhou que as alegações feitas por Marçal envolvem quantias elevadas e referências à prática de crimes, o que torna a necessidade de explicações ainda mais urgente. Marçal terá que prestar contas sobre suas declarações, elucidando a veracidade das mesmas.

Como Marçal deve responder aos questionamentos?

O pedido judicial visa esclarecer as afirmações de Marçal, que segundo a AGU, têm natureza difamatória. A seguir, destacamos alguns pontos que Marçal precisará abordar em sua resposta:

Especificar a origem dos valores mencionados na entrevista.

Esclarecer as circunstâncias em que supostamente ocorreram os desvios.

Fornecer provas ou documentação que sustentem suas acusações.

Explicar o contexto de suas declarações sobre a “descondenação” de Lula.

Para a AGU, essas respostas são essenciais para avaliar o conteúdo das declarações de Marçal e determinar se elas configuram crimes contra a honra do presidente.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Agência Brasil