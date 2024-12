No Dia Mundial de Luta contra a Aids, Sespa orienta sobre serviços disponíveis no SUS

No Dia Mundial de Luta contra a Aids – 1º de Dezembro, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) orienta usuários do SUS e apresenta os principais serviços disponíveis e as ações que serão realizadas durante o mês para acolher e dar assistência a pessoas que vivem com HIV/Aids no Pará.

A Coordenação Estadual de Infecções Sexualmente Transmissíveis/Aids informa que qualquer pessoa pode fazer gratuitamente o teste de HIV em um dos 77 Centros de Testagem a Aconselhamento (CTAs), em 40 Serviços de Assistência Especializada (SAEs) em HIV/Aids e nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Segundo a coordenadora estadual de IST/Aids, Andréa Miranda, nos CTAs, além dos testes rápidos, o usuário recebe aconselhamento para prevenção, como parte do processo de diagnóstico e tratamento do HIV nos Centros e SAEs. “Esse aconselhamento ocorre tanto em resultado reagente como não reagente, encaminhando o usuário para o serviço de saúde, se for necessário, e enfatizando a importância de manter as medidas de prevenção das ISTs”, disse a coordenadora.

Profilaxia – Andréa Miranda informou que a Sespa também vem ampliando a rede para oferta da Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), que consiste no uso de comprimidos antes da relação sexual para neutralizar um possível contato com o HIV.

A outra medida é a Profilaxia Pós-Exposição (PEP), tratamento de urgência para quem se expôs ou foi exposto ao risco de contágio pelo HIV, como em caso de violência sexual, relação sexual desprotegida (sem camisinha ou com rompimento) e acidente com material biológico ou perfurocortante em ambiente hospitalar. “Atualmente, temos 43 unidades cadastradas que oferecem a PrEP e 117 que oferecem a PEP. Só neste ano, 2.686 pessoas receberam pelo menos uma dispensação de PrEP”, acrescentou Andréa Miranda.

Campanha – Com o tema “Vamos Combinar? Prevenção é cuidar!”, a Sespa vai realizar e apoiar uma série de eventos alusivos ao Dia Mundial de Luta contra a Aids e ao Dezembro Vermelho, campanha nacional que alerta sobre a importância do diagnóstico precoce, do tratamento e das formas de prevenção do HIV/Aids.

A primeira ação ocorreu neste domingo (1º), das 9h às 13h, na Praça da República, em Belém, com o objetivo de sensibilizar e mobilizar a sociedade para a prevenção, o tratamento e a redução do estigma em torno do vírus e da doença. “Além de testes rápidos de HIV, oferecemos autoteste, vacinação, teste de glicemia, aconselhamento pós-teste e dispensação de preservativos internos e externos e lubrificante íntimo”, informou a coordenadora estadual.

M. L. foi uma das participantes da ação neste domingo. “É uma orientação muito boa para quem não entende bem o significado dessa doença. Que continue sempre assim, para que todos fiquem bem informados”, disse.

Orientações – Outra finalidade da campanha é esclarecer o que significa se tornar “indetectável = intransmissível”, e como isso contribui para o combate ao estigma às pessoas que vivem com HIV.

O tema será debatido no Seminário de Prevenção Combinada, a fim de quebrar barreiras e construir pontes, na próxima sexta-feira (06), no auditório da Sespa. “Queremos, com esse evento, promover uma compreensão mais empática e inclusiva, incentivar a realização de testes regulares e o início imediato do tratamento, promover políticas que garantam acesso aos antirretrovirais e serviços de saúde para todas as pessoas com HIV, assim como estabelecer colaborações com a sociedade civil para ampliar o alcance das mensagens voltadas ao acolhimento, diversidade e inclusão”, ressaltou Andréa Miranda.

O público-alvo do Seminário é formado por gestores e técnicos dos Centros Regionais de Saúde da Sespa, Serviços de Atenção Especializada, Atenção Primária à Saúde, maternidades, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Unidades de Referência em exposição, Ministério Público do Pará e outros representantes da sociedade civil.

Investimento – Uma das principais iniciativas do Governo do Pará é a obra de reconstrução da Unidade de Referência Especializada em Doenças Infecciosas e Parasitárias Especiais (Uredipe), que oferece tratamento para HIV/Aids e outras doenças infecciosas.

Quando for concluída, a obra vai beneficiar mais de 6.700 pacientes e 170 servidores da Uredipe. A previsão é que seja entregue no primeiro semestre de 2025.

De acordo com a secretária de Estado de Saúde Pública, Ivete Vaz, essa é maior obra executada na Unidade em 36 anos de funcionamento. “Vamos entregar um prédio novo, com estrutura física mais segura, confortável e acolhedora para os servidores e usuários do SUS”, afirmou a titular da Sespa.

Dados – De acordo com o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), do Ministério da Saúde, no ano passado 3.270 pessoas foram diagnosticadas com HIV no Pará. Este ano, até junho, outras 1.399 já haviam iniciado o tratamento para o controle do HIV.

Em relação aos casos de Aids, 785 pacientes manifestaram sintomas. Neste ano, até junho, 362 pessoas desenvolveram a doença. “Daí a importância das medidas de prevenção permanentes, do diagnóstico precoce e do início imediato do tratamento contra o HIV”, enfatizou Andréa Miranda.

Texto: Roberta Vilanova – Ascom/Sespa

Fonte: Agência Pará/Foto: Rodrigo Pinheiro/Ag Pará