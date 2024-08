Macron lamenta morte de Alain Delon: “Monumento francês”

Neste domingo (18), o presidente da França, Emmanuel Macron, usou as redes sociais para lamentar a morte do ator Alain Delon. Ele divulgou uma foto do artista a quem chamou de “monumento francês”.

– Alain Delon interpretou papéis lendários e fez o mundo sonhar. Emprestando seu rosto inesquecível para sacudir nossas vidas. Melancólico, popular, reservado, ele era mais do que uma estrela: era um monumento francês – escreveu.

Delon estava com 88 anos de idade. Ele morreu neste domingo. A causa da morte não foi divulgada.

A família do artista disse que ele faleceu em sua casa em Douchy-Montcorbon, na França, segundo reportou a AFP.

Alain Delon atuou em filmes como O Sol por Testemunha, Rocco e Seus Irmãos, O Leopardo, A Piscina, entre outros.

Fonte: Pleno News Foto: EFE/EPA/Joel Marklund