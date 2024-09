Pablo Marçal domina as redes sociais na corrida eleitoral de São Paulo, aponta pesquisa

O candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, está dominando o engajamento nas redes sociais. De acordo com uma pesquisa recente do Datafolha, o empresário teve impressionantes 32 milhões de interações online em um período de menos de duas semanas, entre 26 de agosto e 1º de setembro de 2024. Isso representa um número oito vezes maior do que todos os outros candidatos juntos, que somaram 4,2 milhões de interações.

A pesquisa revelou que entre os adversários de Marçal, Guilherme Boulos do PSOL é o que mais se aproxima, com 2,1 milhões de interações. Seguindo Boulos, temos Tabata Amaral do PSB e Marina Helena do NOVO, ambas com aproximadamente 1 milhão de interações cada. Outros candidatos como Ricardo Nunes (MDB) e José Luiz Datena (PSDB) apresentam números muito mais modestos, com 233 mil e 84 mil interações, respectivamente.

NÚMEROS

Pablo Marçal – 32 milhões

Guilherme Boulos – 2,1 milhões

Tabata Amaral – 1 milhão

Marina Helena – 1 milhão

Ricardo Nunes – 233 mil

José Luiz Datena – 84 mil

Marçal tem utilizado as redes sociais como sua principal estratégia de campanha. Após ter seus perfis originais suspensos temporariamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) em 24 de agosto, ele criou uma conta reserva no Instagram que já acumula 4,4 milhões de seguidores, enquanto seu perfil original tinha 12 milhões. Muitas dessas interações vêm de publicações em portais de notícias, blogs, e fóruns, além das redes sociais tradicionais.

Além do engajamento nas interações, Marçal também lidera no número de seguidores em suas redes sociais. Até 10 de setembro de 2024, ele é o candidato com mais seguidores, superando todos os seus concorrentes. Aqui está o ranking de seguidores dos candidatos:

Pablo Marçal (@pablomarcalporsp) – 4,4 milhões

Guilherme Boulos (@guilhermeboulos.oficial) – 2,3 milhões

Tabata Amaral (@tabataamaralsp) – 1,6 milhão

Ricardo Nunes (@prefeitoricardonunes) – 998 mil

José Luiz Datena (@datenareal) – 963 mil

Marina Helena (@marinahelenabr) – 336 mil

É inegável que as redes sociais são um campo de batalha vital para qualquer campanha política nos dias de hoje. Marçal admitiu em uma entrevista ao programa “Roda Viva” da TV Cultura que tem discutido com jornalistas para fazer cortes de vídeos que são postados em suas redes sociais. Isso é particularmente importante porque ele está sem o fundo partidário, sem um padrinho político e com um tempo reduzido de TV.

Marçal atualmente detém 21,3% das intenções de voto, segundo levantamento da Paraná Pesquisas, divulgado em 6 de setembro de 2024. Ele está tecnicamente empatado com Boulos, que tem 23,9%, e Nunes, com 23,8%. Esses números mostram que a campanha digital não é apenas um complemento, mas um pilar central em sua estratégia para conquistar a Prefeitura de São Paulo.

Fonte Terra Brasil Notícias/Imagem: Reprodução/Pablo Marçal/Instagram