“Mais uma vez censurados”, diz Carol, esposa de Pablo Marçal

Carol Marçal, esposa do candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB), se manifestou após o empresário ter sua conta no Instagram derrubada pela Justiça Eleitoral na tarde deste sábado (5).

– Mais uma vez censurados, conta reserva do Pablo no Instagram acabou de ser banida! – escreveu Carol em seu perfil no Instagram.

O perfil atual de Marçal no Instagram já era um provisório, uma vez que o primeiro perfil – com 13 milhões de seguidores – foi suspenso após uma ação apontar para suposta monetização.

A determinação da Justiça Eleitoral deste sábado foi feita após Marçal divulgar em suas redes sociais, nesta sexta (4), um suposto laudo que apontou que Boulos teria sido atendido em uma clínica em São Paulo (SP), em janeiro de 2021, após ter consumido cocaína.

