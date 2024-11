Mangal das Garças usa técnica de espelhos para aumentar população de flamingos

Na busca por estimular a reprodução dos flamingos, a equipe técnica do Mangal das Garças implementou uma estratégia inovadora: a instalação de espelhos nas margens do Lago Cavername. Essa técnica, baseada no comportamento social das aves, visa simular um grupo maior.

O Mangal das Garças busca aumentar a população de flamingos através de diversas ações, como a oferta de rações especiais e a construção de ninhos artificiais. Recentemente, a instalação de espelhos no recinto tem sido uma novidade para estimular a reprodução das aves.

“A estratégia é simples, simular a percepção de que há duplicação da quantidade de indivíduos, e já que temos 17 animais, o grupo entenderá que há 34, provocando uma sensação de segurança e proteção da futura prole. Desse modo, iremos estimular o acasalamento e o crescimento do número de flamingos no Parque. A mesma técnica já foi aplicada em diversos zoológicos do Brasil e obteve bastante sucesso, então esperamos também um ótimo resultado para esta temporada reprodutiva que iniciou em setembro e vai até março de 2025”, explica Basílio Guerreiro, biólogo do Mangal.

A reprodução dessas aves é um espetáculo da natureza. Durante a época de acasalamento, os machos competem entre si, exibindo suas mais belas penas e realizando danças elaboradas. As fêmeas, por sua vez, observam atentamente cada detalhe, avaliando a qualidade da plumagem, a intensidade das cores e a habilidade do macho em executar os movimentos. Além das características físicas, as fêmeas também levam em consideração a vocalização e a capacidade do macho de demonstrar cuidado e proteção. Após uma criteriosa seleção, a fêmea escolhe o macho que considera mais apto a gerar e cuidar da prole, garantindo assim a continuidade da espécie.

Curiosidades: Existem seis espécies de flamingos, aves pertencem à família Phoenicopteridae e que naturalmente vivem em bandos bastante numerosos. Há registros de grupos compostos de um milhão de indivíduos. Viver em grandes populações garante um maior conforto para essas espécies, principalmente em se tratando de proteção contra predadores.

Foto: Beatriz Santos/Ascom OS Pará 2000