Novo questiona reunião entre Lula, STF e PF em dia explosões

Nesta terça-feira (19), o partido Novo enviou dois requerimentos de informação (RIC 796/2024 e RIC 4196/2024) pedindo esclarecimentos sobre uma reunião entre o presidente Lula (PT), ministros do STF, representantes da Procuradoria-Geral da República (PGR) e o diretor-geral da Polícia Federal. O encontro ocorreu no Palácio da Alvorada, no dia 13 de novembro, no mesmo horário em que explosões atingiram a Praça dos Três Poderes, em Brasília.

Os documentos foram assinados pelos deputados federais Adriana Ventura (SP), Gilson Marques (SC), Marcel van Hattem (RS) e Ricardo Salles (SP), além do senador Eduardo Girão (CE). O ministro da Casa Civil, Rui Costa, foi apontado como responsável por responder aos questionamentos.

Segundo informações divulgadas pela imprensa, participaram do encontro os ministros do STF Cristiano Zanin, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, o chefe da PGR, Paulo Gonet, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

– A reunião secreta entre o presidente da República, ministros do STF e o diretor-geral da Polícia Federal no Palácio da Alvorada escancara a parcialidade dos envolvidos e o comprometimento da independência entre os Poderes. A ausência desse encontro na agenda oficial apenas reforça a necessidade de total transparência e investigação. É inadmissível que em um Estado de Direito um conluio entre lideranças institucionais seja usado para perseguir adversários políticos – afirmou Marcel van Hattem.

Os requerimentos solicitam detalhes sobre o encontro, como horários, lista de participantes e temas discutidos. Também questionam se a reunião estava em andamento quando as explosões ocorreram, conforme apontado por algumas reportagens, e por que o compromisso não foi registrado nas agendas oficiais.

– Este requerimento busca garantir que os fatos sejam devidamente esclarecidos, resguardando o direito à informação e ao controle parlamentar sobre os atos do Poder Executivo – conclui o documento.

Fonte: Pleno News/ Foto: Novo na Câmara/ Divulgação