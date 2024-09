Marina Helena, Nunes e Marçal estiveram em ato na Paulista

Três candidatos à Prefeitura de São Paulo estiveram neste sábado (7) na manifestação que aconteceu na Avenida Paulista. O ato político foi convocado para pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O atual prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição, ficou no trio principal, onde estava o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o pastor Silas Malafaia, organizador da manifestação.

Nunes não fez nenhum discurso e compartilhou apenas duas fotos sobre o evento em suas redes sociais.

A candidata do Partido Novo, Marina Helena, esteve no segundo trio e teve a oportunidade de discursar. Em sua fala, ele pediu a prisão do ministro, o chamou de “tirano” e, segurando a Constituição em uma das mãos, ela cobrou o Congresso para destituir o ministro.

Pablo Marçal (PRTB) chegou no final do evento e foi impedido de subir no trio principal por Malafaia. Ainda assim, ele caminhou entre as pessoas e improvisou formas de ser visto pelos presentes, sendo ovacionado.

Fonte: Pleno News/Fotos: Instagram @prefeitoricardonunes @marinahelenabr @pablomarcalporsp