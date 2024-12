A 2ª edição do mutirão ‘Renegocia’ do Procon Pará segue até a próxima sexta (20)

O mutirão Renegocia teve início nesta segunda-feira (16) em Belém. Organizado pelo Procon Pará, o evento visa ajudar consumidores com dívidas a negociar e encontrar soluções para sair do endividamento. Empresas de energia, água, telefonia e bancos participam, oferecendo condições especiais para renegociar dívidas.

Interessados em participar, devem levar documentos pessoais com foto, comprovante de residência e documentação que ateste a dívida, como contratos, últimas faturas, protocolos de atendimento, entre outros.

SERVIÇO – O mutirão Renegocia segue até o dia 20, de 8h às 14h, na sede do Procon Pará (Rua Municipalidade, 1636, esquina com a Soares Carneiro, Umarizal, Belém), com a distribuição de 50 senhas para atendimentos por dia.

Foto: Bruno Cruz / Agência Pará