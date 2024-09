Me Too recebe novas denúncias contra Silvio Almeida, diz site

A ONG Me Too Brasil foi procurada por vítimas do ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, para reportar denúncias de assédio sexual. A princípio, quatro mulheres foram até a entidade que protege mulheres vítimas de abusos sexuais para denunciá-lo.

Mas, de acordo com a coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo, após a repercussão do caso novas vítimas de Almeida começaram a aparecer. A ONG não divulga os nomes e nem dá detalhes sobre os casos que agora estão sob investigação da Polícia Federal e Ministério Público.

As denúncias foram divulgadas na última quinta-feira (5) pelo portal Metrópoles e confirmadas pela Me Too Brasil, que apoia mulheres vítimas de violência sexual, confirmou que recebeu denúncias contra o então ministro.

O caso tomou grandes proporções e a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, confirmou que foi uma das vítimas dele. Nesta sexta (6), o presidente Lula (PT) exonerou o ministro. Ela nega todas as denúncias.

Fonte: Pleno news/ Fotos: Clarice Castro/MDHC