Michelle Bolsonaro solta o verbo e expõe a esquerda

No sábado, 1º, a presidente nacional do Partido Liberal (PL) Mulher e ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, participou de um evento da legenda em Roraima. Em seu discurso, ela se manifestou contra a esquerda.

“Nós cremos que vocês ainda têm esperança no Brasil. E tudo está acontecendo porque Deus está permitindo. A extrema esquerda governou em um momento em que não tinha as redes sociais como hoje. Eles podiam roubar (…) Nada acontecia, a população não ficava sabendo. Hoje é um outro momento em que se você fizer um post errado, quando você deletar já era… o print é eterno. Por que o interesse em regular as mídias sociais? Porque chega a verdade até o povo. Nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos nos posicionar. Porque a verdade sempre vai prevalecer, sempre vai fluir”, declarou.

A primeira-dama é cotada para concorrer à Presidência da República, embora o esposo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, tenha opinião divergente, mas tudo leva a crer que ela sairá candidata ao senado da República pelo PL do Distrito Federal.

Imagem: Reprodução