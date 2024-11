Jair Bolsonaro sobre Salles: “Foi ser ‘marçalete’, agora tá viúvo”

A relação entre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado federal Ricardo Salles (Novo-SP) parece que desandou. O presidente de honra do PL já vinha se chateando com o comportamento de Salles na eleição da capital paulista, quando o ex-ministro do Meio Ambiente apoiou intensamente Pablo Marçal (PRTB), contrariando as diretrizes recomendadas por Bolsonaro.

Na época, o deputado realizou um jantar para empresários, em sua residência, a fim de angariar apoio a Marçal. O evento contou com a presença do candidato do PRTB.

Bolsonaro não viu com bons olhos, uma vez que é explícito o desejo de Marçal de ascender na cena política brasileira como o novo líder da direita.

Recentemente, com a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, o caldo entornou após uma publicação provocativa de Salles, que Bolsonaro entendeu como recado para ele.

– Trump é maior dos intergaláticos. É o intergalático-mor! Não se curvou, não negociou, não cedeu, não retrocedeu! Foi lá e venceu! – disse o deputado federal na rede social X.

– Logo o Salles, que lá atrás estava assim com o Alckmin, como secretário. Depois Amoedo, que depois diz que votou no Lula, depois ficou comigo, se elegeu graças ao Eduardo [Bolsonaro]. Depois foi ser “marçalete”. Agora tá viúvo – disparou o líder conservador brasileiro.

APÓS ENTREVERO, SALLES MANIFESTA GRATIDÃO A BOLSONARO

Nesta quinta-feira (7), Ricardo Salles usou seu perfil na rede social X para falar sobre as rusgas produzidas por sua publicação. No post, manifestou sua gratidão a Bolsonaro e minimizou o episódio.

– Hoje publicaram uma maledicente matéria, claramente plantada para desgastar a minha relação e a do Nikolas com Bolsonaro. Não conseguirão. Da minha parte, e tenho certeza que também do Nikolas, há muito respeito pelo presidente e seu legado, que muito fez, está fazendo e ainda fará pelo Brasil. Opiniões pontualmente diferentes, às vezes, são normais, mas nossa gratidão, reconhecimento e respeito por ele estão acima disso, a despeito da futrica de alguns. O mundo começa a mudar com a vitória de Trump e a nós cabe fazer a nossa parte no Brasil, deixando essas bobagens de lado.

Fonte: Pleno News/Foto: Marcos Corrêa/PR