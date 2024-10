“Não me iludo”, Dorival alerta para a necessidade de manter o foco

O técnico Dorival Júnior acumulou sua primeira sequência de vitórias à frente da seleção brasileira após a expressiva goleada de 4 a 0 sobre o Peru. O confronto ocorreu nesta terça-feira, em Brasília, pela décima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Este marco representa um passo significativo na gestão de Dorival, que completou 12 jogos no comando da equipe nacional.

Desempenho e Estratégia da Seleção

Em entrevista coletiva após o jogo, Dorival Júnior expressou sua satisfação com o desempenho da equipe, reconhecendo, no entanto, que o plantel ainda está em fase de construção e ajustes. Ele ressaltou a importância de manter os pés no chão, apesar do triunfo. “É um grupo em formação e carece de ajustes. A equipe ainda vai oscilar”, afirmou o técnico, enfatizando que continuará trabalhando para alcançar um equilíbrio constante nos desempenhos.

Dorival destacou que o resultado positivo é fruto dos treinamentos e do esforço coletivo dos jogadores, que conseguiram implementar em campo aquilo que foi trabalhado durante as preparações. O treinador também reconheceu o potencial de crescimento da seleção, apontando que é possível haver tanto desempenhos superiores quanto recaídas ao longo das competições.

Próximos Desafios nas Eliminatórias

Com vistas aos próximos compromissos, Dorival Júnior aponta para a próxima Data Fifa, em novembro, como um momento crucial para as aspirações da seleção. O time brasileiro enfrentará a Venezuela no dia 14 de novembro, em Maturín, e posteriormente, o Uruguai, no dia 19 de novembro, na Arena Fonte Nova, em Salvador. “Próxima rodada decisiva para nossas pretensões em disputa direta pela vaga”, destacou Dorival, reforçando a importância de abordar estes confrontos com o mesmo enfoque que garantiu a vitória sobre o Peru.

O Impacto das Vitórias para o Caminho até a Copa de 2026

As vitórias recentes trazem um alento para a seleção brasileira, que busca assegurar seu espaço na Copa do Mundo de 2026. Enquanto o grupo demonstra evolução sob a direção de Dorival Júnior, a expectativa sobre o desempenho nas próximas rodadas é alta, uma vez que os resultados não apenas aproximam o Brasil de sua classificação, mas também consolidam a confiança da equipe e da torcida em seu potencial competitivo.

A conquista desses pontos nas recentes partidas coloca a seleção brasileira em uma posição mais confortável na tabela das Eliminatórias. Dorival e sua comissão técnica continuarão focados em aprimorar a coesão do grupo e em aproveitar ao máximo os talentos disponíveis, visando garantir a presença do Brasil na próxima Copa do Mundo e restaurar a hegemonia no continente sul-americano.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: depositphotos.com / thenews2.com