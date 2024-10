Netanyahu: Agentes da ONU são escudos humanos do Hezbollah

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusou neste domingo (13) a missão da ONU no sul do Líbano (Unifil, na sigla em inglês) de ser “escudos humanos” do grupo terrorista Hezbollah, após cinco capacetes azuis terem sido feridos por fogo israelense nos últimos três dias.

A recusa em “evacuar os soldados da Unifil torna-os reféns do Hezbollah. Isto põe em perigo suas vidas e as dos nossos soldados”, disse o premiê em uma mensagem de vídeo.

Em sua mensagem, dirigida diretamente ao secretário-geral da ONU, António Guterres (que não tem jurisdição sobre a Unifil uma vez que a missão depende do Conselho de Segurança), Netanyahu garantiu que Israel solicitou a retirada dos capacetes azuis em diversas ocasiões.

– Recebemos repetidas recusas, todas destinadas a fornecer escudos humanos aos terroristas do Hezbollah – disse o premiê, ideia que também defende quando se refere à população de Gaza ou do Líbano, sempre que as Forças de Defesa de Israel (FDI) atacam infraestruturas civis.

As forças de manutenção da paz estão no Líbano de acordo com a resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU, que pôs fim à guerra de 2006 entre Israel e Hezbollah.

Nos últimos dias, a Unifil informou que cinco dos seus soldados ficaram feridos em incidentes atribuídos a Israel, que invadiu o sul do Líbano há quase duas semanas para lutar com o grupo terrorista libanês.

Netanyahu disse que Israel faz “todo o possível” para evitar danos às forças de manutenção da paz, mas que a melhor maneira de evitar tais incidentes é removê-las do território, o que exigiria uma decisão do Conselho de Segurança.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/Maya Alleruzzo / POOL