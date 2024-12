“No apagar das luzes de 2024, Senado quer aprovar a jogatina”

O pastor Silas Malafaia publicou um vídeo em suas redes sociais, nesta segunda-feira (2), onde critica a legalização de cassinos, bingos e jogo do bicho.

– No apagar das luzes de 2024, querem aprovar, no Senado, a jogatina: mil bingos, lojas de jogo de bicho e cassinos – advertiu o líder religioso.

O presidente da Assembleia de Deus Vitória em Cristo (Advec) declarou que “na jogatina, quem ganha é a banca. Ninguém ganha porcaria nenhuma”.

Na gravação, ele disparou contra o governo Lula, que apoia esta liberação.

– O governo Lula, ávido por arrecadar, está apoiando esse lixo. Eu queria informar que a arrecadação fica aquém dos danos econômicos e sociais que a jogatina produz.

Malafaia expõe um dado da Organização Mundial de Saúde, que aponta o vício do jogo como um problema de saúde.

– Nós estamos vivendo uma epidemia do jogo no Brasil, e agora vamos acrescentar a desgraça de bingos, jogo do bicho e cassinos.

O pastor denunciou os três principais senadores que “estão jogando pesado” para conseguir a aprovação da jogatina no Brasil.

– Davi Alcolumbre, do União [Brasil], lá do Amapá, que hoje preside a CCJ. Eu estava lá na CCJ. Ele jogou pesado para ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, ganharam de 14 a 12. O outro senador, senador Irajá, do PSD de Tocantins, é o relator desse lixo, e o senador Ciro Nogueira, lá do Piauí.

Malafaia lembrou que dois terços dos senadores serão submetidos ao voto nas eleições de 2026, e mandou um recado.

– Nós não vamos deixar passar. Nós vamos denunciar, nas eleições, os senadores que apoiaram esse lixo social, esse lixo moral.

Em seguida, ele pediu para que as pessoas enviassem emails para os senadores cobrando a rejeição dessa proposta.

Assista:

https://twitter.com/PastorMalafaia/status/1863689599064871391

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/YouTube Silas Malafaia Oficial