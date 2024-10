No domingo de eleição municipal eleitores de Belém terão gratuidade no transporte público

No próximo domingo (6) de eleição municipal, eleitores de Belém terão gratuidade garantida no transporte público, a decisão faz parte do Decreto Municipal N° 112.424, divulgado pela Prefeitura de Belém, para o primeiro turno das eleições 2024.

A partir das 4h da manhã às 23h59 do domingo, os passageiros podem acessar os terminais, estações e paradas de ônibus. As catracas serão liberadas, permitindo o uso gratuito do transporte municipal.

A norma tem como objetivo que todos os eleitores possam garantir o exercício pleno do voto. No domingo de eleição a frequência dos ônibus ocorrerá igualmente aos dias úteis para atender o fluxo de passageiros com destinos às zonas eleitorais da capital paraense e distritos.

