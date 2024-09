Nunes muda de ideia e confirma que estará no debate do Flow

O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), confirmou que vai participar do debate promovido pelo Grupo Flow, na noite desta segunda-feira (23). Os outros concorrentes mais bem posicionados nas pesquisas, como Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB), Tabata Amaral (PSB), José Luiz Datena (PSDB) e Marina Helena (Novo), também foram convidados para o debate e confirmaram presença.

No fim de semana, o prefeito tinha sinalizado que não deveria participar do debate porque já tinha compromissos agendados no mesmo dia e horário. Contudo, na manhã desta segunda, a assessoria de Nunes confirmou a alteração na agenda e a presença dele no debate do Flow.

O debate do Grupo Flow, responsável pelo Flow Podcast e Flow News, estava inicialmente agendado para ocorrer no Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP. Porém, estudantes convocaram uma manifestação em protesto contra a presença de Nunes e Pablo Marçal (PRTB) na faculdade.

Em decorrência disso, o local do evento foi alterado duas vezes: primeiro para o Centro de Difusão Internacional da USP e, finalmente, para o Clube Sírio, com transmissão a partir das 19 horas nos canais do Flow e Flow News.

