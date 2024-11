O impacto silencioso do estresse crônico: Como proteger sua saúde física e mental

O estresse crônico tem um impacto significativo tanto na saúde física quanto na mental. Quando persistente, provoca a liberação contínua de cortisol, hormônio que, em excesso, pode levar a problemas como hipertensão, aumento do risco de diabetes e enfraquecimento do sistema imunológico. Além disso, distúrbios do sono e maior suscetibilidade à ansiedade e depressão estão frequentemente associados ao estresse prolongado, influenciando negativamente a qualidade de vida das pessoas.

O especialista dr. João Branco explica que “o estresse afeta não apenas o humor e a motivação, mas interfere na produção de neurotransmissores como a serotonina, essencial para o bem-estar emocional”.

– Essa interferência pode desencadear sintomas de ansiedade e depressão, evidenciando a importância de práticas que ajudem a manter o equilíbrio emocional – conta.

Adotar estratégias eficazes de manejo do estresse é crucial para mitigar seus efeitos. Técnicas como respiração profunda e a prática regular de exercícios físicos ajudam a reduzir os níveis de cortisol e promovem um estado de resiliência emocional.

Segundo estudos, atividades físicas liberam endorfinas, que melhoram o humor e aumentam a resistência às pressões diárias

