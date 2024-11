Olimpíada de português e matemática prepara estudantes para Saeb 2025

Estudantes de 17 escolas da rede estadual participaram, nesta quarta-feira (13), da primeira etapa da Olimpíada Interna de Português e Matemática Shisima (OPMASHI), promovida pela Diretoria Regional de Ensino de Ananindeua (DRE-05), da Secretaria de Estado de Educação (Seduc). O projeto tem como objetivo impulsionar a aprendizagem dos alunos e, ao mesmo tempo, monitorar a qualidade do ensino por meio de estratégias como essa. A iniciativa visa, ainda, elevar o desempenho dos estudantes, tendo como foco o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) de 2025, como explica a dirigente da Regional, Ana Karolina Bulhões Pinheiro.

“A Olimpíada interna da DRE-05 de Ananindeua, com foco no Saeb, é uma iniciativa dos nossos professores da Recomposição de Aprendizagem, que atuam nas nossas 17 escolas. Eles trouxeram esta demanda como estratégia para impulsionarmos ainda mais a aprendizagem dos nossos alunos em língua portuguesa e matemática. Também tivemos o apoio total da nossa equipe de professores das nossas 17 escolas, que nas suas aulas tiraram um momento para preparar também os alunos, além das complementações de aulas que nós tivemos”.

Nesta primeira fase da Olimpíada, os 1.964 alunos convocados, do 4º e 8º ano do ensino fundamental e do 2º ano do médio, responderam a 30 questões objetivas, sendo 15 de cada disciplina (língua portuguesa e matemática). O resultado da prova será divulgado até o dia 22 de novembro.

Para a 2ª etapa do concurso serão classificados os estudantes com melhor desempenho, até o limite de 10% de alunos de cada turma participante. Eles farão uma prova com 30 questões objetivas (15 questões de língua portuguesa e 15 de matemática), que será aplicada no dia 28 de novembro. O resultado final da Olimpíada será informado até o dia 5 de dezembro.

“Acredito que essa primeira olimpíada da DRE 5 será uma importante oportunidade de incentivo ao estudo da nossa língua portuguesa e da matemática entre os estudantes. Todos os alunos do 4º e do 8º ano do ensino fundamental e do 2º ano do ensino médio foram convocados a participar dessa competição e a desenvolver suas habilidades em linguagem e raciocínio matemático. Além dessa significativa aprendizagem em um ano que antecede a avaliação no Saeb, os participantes que se destacarem na competição também serão premiados com medalhas”, disse a professora de Língua Portuguesa, Lorena Brito de Castro.

O projeto da olimpíada interna da DRE-05 Ananindeua foi criado em agosto deste ano e recebeu o nome de Shisima, um antigo jogo de tabuleiro africano de estratégia, bastante praticado no Quênia, que envolve dois jogadores.

Preparação – A preparação dos alunos iniciou em setembro deste ano e incluiu aulas extras (aos sábados), aplicação de simulados e aumento de carga horária das aulas durante a semana. As provas foram elaboradas por uma comissão de professores da Recomposição de Aprendizagem. Segundo o professor de matemática, Edson Lobo, a olimpíada é uma maneira de incentivar o interesse dos alunos pela disciplina por meio da ludicidade.

“Na DRE 5 temos muitos talentos que precisam ser descobertos e este é mais um de nossos objetivos, tentar desmistificar a visão que muitos têm de que a matemática é difícil. Sabemos que ela pode ser divertida, desafiadora e ajudar muito no desenvolvimento do raciocínio lógico. E pensar rápido pra resolver vários problemas em nosso cotidiano é uma habilidade que os nossos alunos devem desenvolver”.

A estudante Francisca Elaine, do 2º ano da Escola Estadual Rainha da Paz, considera importante a participação dos alunos por meio de atividades como as olimpíadas, inclusive na preparação ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

“Recentemente fiz o Enem e esse tipo de aprendizado na escola, de poder trazer pra gente certas atividades que desafiam o nosso conhecimento, nos ajuda muito na preparação para exames maiores. E com certeza foi o que me ajudou a fazer a prova. Isso prepara a gente muito bem. Acredito que a Olimpíada é de alguma maneira algo bastante inovador, um desafio para o próprio aluno de poder testar os seus conhecimentos, porque muitas vezes a gente não aprende apenas com o professor ensinando, aplicando prova, mas também passando atividades”.

Olimpíadas nacionais – A participação de escolas estaduais da Diretoria Regional de Ensino (DRE) Ananindeua 5 em competições de conhecimentos em português e matemática vai longe e com resultados surpreendentes. Este mês eles conquistaram medalhas em duas olimpíadas nacionais de educação: a Olimpíada de Português (OP) e a Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira (OLITEF). São alunos das escolas estaduais Júlia Seffer, Eneida de Moraes, ambas no bairro de Águas Lindas; e Príncipe da Paz, no bairro do Curuçambá, que conquistaram 48 medalhas de ouro, prata, bronze e honra ao mérito.

Estudantes de escolas estaduais de outros municípios paraenses também conseguiram medalhas na Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira (OLITEF), que promove e estimula o conhecimento financeiro entre estudantes da Educação Básica. A iniciativa da premiação é do Tesouro Nacional em parceria com a B3, a bolsa do Brasil, com apoio do Ministério da Educação (MEC) destinada a estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e 1ª série do Ensino Médio.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação