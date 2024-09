Operação apreende aparelhos eletrônicos ilegais no sul do Pará

A Polícia Federal, junto com a Receita Federal, deflagrou operação na manhã desta quarta-feira, 04, para combater contrabando e descaminho no Sul do Pará. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão para apurar delitos, que incluíam venda de cigarros eletrônicos abertamente na internet.

Dois mandados foram cumpridos em Redenção, dois em Canaã dos Carajás e um em Xinguara. Entre os investigados, havia três empresas que comercializam nas redes sociais cigarros eletrônicos, produtos com venda proibida desde 2009 pela Anvisa. Dois proprietários dos comércios foram identificados e sofreram buscas em suas residências. Não houve prisões.

Foram apreendidos cigarros eletrônicos, cheques e produtos eletrônicos como aparelhos celulares, tablets e outros. Três dos cinco locais de busca e apreensão também eram alvos de operação da delegacia de Polícia Federal em Rondonópolis/MT, que tem sua própria investigação relacionada com contrabando e descaminho.

Imagem: Ascom/SRPF em Redenção