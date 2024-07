Operação Polígono combate garimpo ilegal e desmatamento no Oeste do Pará

Operação conjunta entre Polícia Federal e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) reprimiu o garimpo ilegal e o desmatamento na Amazônia no período de 19 de junho a 03 de julho, na região de Itaituba, no oeste paraense, região da Transamazônica. Durante a execução da Operação, diversos equipamentos utilizados para o garimpo ilegal e o desmatamento foram apreendidos/inutilizados, incluindo 28 motores estacionários, 13 escavadeiras hidráulicas (PCs), 14 dragas, 03 caminhões, 01 motocicleta, 05 geradores e estruturas de apoio aos ilícitos, além da lavratura de diversos autos de infração. Prejuízos causados ao crime na ordem de 14 milhões de reais.

Essas ações conjuntas representam avanços significativos na luta contra o garimpo ilegal e na proteção do meio ambiente no oeste do Pará, evidenciando que a união de esforços entre diferentes órgãos e instituições é fundamental para enfrentar os desafios ambientais do Brasil.

Imagens: Ascom/SRPF em Santarém