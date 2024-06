Oportunidade para artistas: Inscrições abertas para o ‘Beco do Artista’ da Feira do Livro

Já começaram as inscrições para o espaço “Beco do Artista”, voltada para inserção de artistas independentes na 27ª edição da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes. As inscrições estão disponíveis até o dia 5 de julho.

Serão selecionados 18 artistas para participar, de forma gratuita do espaço, durante nove dias para expor e comercializar seus projetos e trabalhos. A iniciativa pretende dar espaço à comercialização de obras de pequenos empreendedores.

Faça sua inscrição aqui.

Foto: Alex Ribeiro / Ag. Pará