Conheça alguns sítios arqueológicos brasileiros que são considerados patrimônio cultural do nosso país

Que o Brasil é um país rico tanto em sua diversidade cultural, quanto em sua natureza cheia de biomas e espécies, todo mundo já sabe. Mas você sabia que são mais de 26 mil sítios arqueológicos em todo o país registrados junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)? Apenas neste ano, quatro novas dessas raridades foram descobertas em terras indígenas no Pará.

Os sítios arqueológicos são lugares onde é possível encontrar evidências de atividades humanas, como pinturas rupestres, construções antigas, túmulos e artefatos, que simbolizam e representam determinado momento histórico da região.

Mas não é qualquer lugar com vestígios que pode ser registrado como sítio arqueológico; apenas aqueles que apresentam relevância científica para a compreensão da história da humanidade. Você conhece algum? O Ministério do Turismo fez uma seleção que você pode visitar e se maravilhar em todo o país. Confira!

Parque Nacional Serra da Capivara (PI) – Localizado na cidade de São Raimundo Nonato, no Piauí, é um dos maiores e mais importantes complexos de arte rupestre do mundo. Abriga mais de 7.000 pinturas rupestres que datam de até 11.000 anos e retratam cenas da vida cotidiana, como caça, pesca e coleta de frutos, além de animais, plantas e figuras míticas.

Parque Nacional do Catimbau (PE) – Reúne 30 sítios arqueológicos, sendo o segundo maior parque arqueológico do Brasil. Contém diversas pinturas rupestres, com diferentes técnicas e estilos de pintura. Está localizado nos municípios de Buíque, Tupanatinga e Ibimirim, em Pernambuco.

Parque Arqueológico do Solstício (AP) – Fica em Calçoene, no Amapá e, além de pinturas rupestres, abriga um curioso círculo megalítico constituído por 127 rochas dispostas em formato circular, no topo de uma colina. Estima-se que esse círculo tenha entre 500 e 2 mil anos.

Parque Nacional Cavernas do Peruaçu (MG) – Localizado nos municípios de Januária, Itacarambi e São João das Missões, na região norte de Minas Gerais, é um importante sítio arqueológico que dispõe de pinturas rupestres, sítios funerários e sambaquis que retratam cenas da vida cotidiana, como caça, pesca e coleta de frutos, bem como animais, plantas e figuras míticas.

Sítio Arqueológico Pedra Pintada (RO) – Fica em uma área particular no município de Pacaraima, em Roraima, mas está aberto à visitação. Contém diversos itens da pré-história brasileira, como pinturas rupestres, pedaços de cerâmica, ferramentas e outros artefatos. Abriga, ainda, diversas cavernas funerárias.

Sítio Arqueológico São João Batista (RS) – Localizado no município de Entre-Ijuís, no Rio Grande do Sul, guarda ruínas remanescentes da época das missões jesuítas, abrigando restos da estrutura de um cemitério, igreja e colégio, além de estradas e barragens históricas.

Sítio Arqueológico do Marajó (PA) – Na Ilha de Marajó, mais especificamente no município de Salvaterra, no estado do Pará, o Sítio Arqueológico de Marajó possui sítios funerários e sambaquis, que são montes de conchas que foram construídos por povos pré-coloniais para fins funerários.

PRESERVAÇÃO

A proteção dos bens de natureza arqueológica está presente desde a criação do Iphan, órgão que regula os patrimônios históricos e culturais do país. Reconhecidos como parte integrante do Patrimônio Cultural Brasileiro pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 216, os bens de natureza material de valor arqueológico são definidos e protegidos pela Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961, sendo considerados bens patrimoniais da União.

Todos os sítios arqueológicos têm proteção legal e quando são reconhecidos devem ser cadastrados no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA).

Imagens: Artur Warchavchik e Joaquim Neto