Papão larga o jejum e vence a primeira em nove jogos, agora, com a volta de Márcio Fernandes

O Papão da Curuzu venceu o Guarani, lanterna do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional, Série B, de virada. Com um resultado de 2 a 1, o Paysandu levou a Fiel ao delírio e deixou Márcio Fernandes nas alturas, ele que está de volta ao comando técnico na Curuzu.

Os torcedores sabiam que este era um jogo decisivo, o Bicola não podia mais perder nem empatar, ante a proximidade com a zona maldita do rebaixamento. A partida ocorreu no Estádio Leônidas de Castro Sodré, a Curuzu. O caldeirão azul e branco estava lotado pela Fiel que sempre acreditou na reação do Paysandu e esta reação aconteceu nesta noite, quando, em apenas nove minutos, a equipe, que perdia por 1 a 0, resolveu a situação e balançou a rede duas vezes, mudando o placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ.

Jean Dias e Kevim são os heróis bicolores. Do lado do Guarani, o Bugre Campineiro, o placar foi aberto pelo jogador Douglas Barcelar.

Agora, diante do resultado, o Paysandu conquista os 30 pontos, fica em 14ª posição e se distancia da zona de rebaixamento. A equipe paraense volta a campo na próxima quarta-feira, 18, diante do América-MG, fora de casa, no Estádio Independência, às 21h30. A partida é válida pela 27ª rodada e terá transmissão lance a lance da Super Rádio Marajoara AM-1.130 e portal internacional de A PROVÍNCIA DO PARÁ.

Imagens: José Luís Totti/Agência Paysandu

Reportagem: Nazaré Sarmento Edição: Roberto Barbosa